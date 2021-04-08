Babasını bırakın William tahta çıksın

Westminister Abbey'deki tören, 1953 yılının haziran ayında yapıldı. O güne kadar görülmüş en gösterişli törendi bu. Hatta ekranlardan yayınlanan ilk taç giyme töreni olarak da tarihe geçti.Bu görkem biraz da bilinçli olarak planlanmıştı. Hala İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği yıkımın acılarını yaşayan ülke için genç prensesin taç giymesi daha iyi bir geleceğin habercisi olarak görülüyordu.