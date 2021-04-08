Babasını bırakın William tahta çıksın

İngiltere'de yapılan bir ankete göre halkın çoğunluğu Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından Prens William'ın tahta çıkmasını istiyor.
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Bu çarpıcı sonucu İngiliz Independent gazetesinin BMG Araştırma Şirketi'ne yaptırdığı anket ortaya çıkardı.
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Katılımcıların yüzde 46'sı tahtın birinci varisi Prens Charles'ın tahtan çekilerek büyük oğlu Prens William'ın kral olmasını istediğini belirtti.
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Katılanların yüzde 20'si ise tahtın ilk sıradaki varisi Prens Charles'ın eşi Camilla'nın Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından kraliçe olmasını istiyor.
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1508 kişi ile yapılan ankette Prens Charles'ın tahtını devretmesini istemeyenlerin oranı ise yüzde 11 de kaldı.Prens William'ın tahta geçmesini dileyenler daha çok 18-24 yaş aralığındaki kişiler oluşuyor.
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Kraliçe 2. Elizabeth halen İngiltere kraliyetinin en uzun süre tahtta kalan ismi unvanını taşıyor. Babası Kral 6. George'un ardından tahta çıkan Elizabeth, unvanını 1952 yılından bu yana koruyor.
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Prens William ile Kate Middleton uzun bir ilişkinin ardından 2011 yılında evlendiler. Milyonlarca kişinin izlediği tören, son dönemde yapılan en görkemli kraliyet düğünüydü.
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Gelin Kate Middleton'ın bu kadar çok ilgi çekmesinin nedeni de onun halktan bir aileye mensup olması herhangi bir soyluluk unvanı taşımamasıydı.
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Taht için Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından Prens Charles sonra da Prens William geliyor. William ile Kate Middleton'ın çocukları George, Charlotte ve Louis de babalarından sonra taht sırasında.
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Kraliçe 2. Elizabeth babası Kral 6. George'un 6 Şubat 1952'deki ölümünün ardından tahta geçme hakkına sahip oldu. Kral'ın iki kızından büyük olanı Prenses Elizabeth o sırada 25 yaşındaydı. Babası öldüğünde de ona vekaleten İngiliz Milletler Topluğu ülkelerini kapsayan bir gezi kapsamında Kenda'daydı. Babasını kaybettiği kocası Prens Philip tarafından bildirildi.
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Prenses Elizabeth, babasından devraldığı tahta çıkmayı kabul etti. Ancak taç giyme treni 16 ay sonra yapıldı.
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Westminister Abbey'deki tören, 1953 yılının haziran ayında yapıldı. O güne kadar görülmüş en gösterişli törendi bu. Hatta ekranlardan yayınlanan ilk taç giyme töreni olarak da tarihe geçti.Bu görkem biraz da bilinçli olarak planlanmıştı. Hala İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği yıkımın acılarını yaşayan ülke için genç prensesin taç giymesi daha iyi bir geleceğin habercisi olarak görülüyordu.