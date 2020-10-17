Aynur Aydın:Sahnede fıstıklı tacize uğradım

"Hem beni sevmeyip, hem de konserime geliyor. Bir de inatla gece boyunca gitmiyor" diyerek şaşkınlığını ifade eden ünlü şarkıcı, şöyle devam etti: "Açıkçası bu kişiyi rakiplerimin tuttuğunu düşünüyorum. Çünkü başka mantıklı bir açıklaması yok. Sevmediğin bir kişinin konserine gidip neden en önde durup sonuna kadar beklersin ve böyle bir hareket yaparsın. Kesinlikle beni kendilerine rakip olarak gören ya da çekemeyen birileri bu kızı gönderdi ve böyle bir şey yapmasını istediler."