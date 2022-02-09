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Aykut Enişte filminin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Aykut Enişte'nin konusu ve oyuncu kadrosu

#Aykut Enişte#Aykut Enişte Filmi

Onur Bilgetay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde; Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Ege Kökenli, Müfit Kayacan, Lale Başar, Ali Erkazan, Ferdi Sancar, Mekin Sezer, Özlem Çakar, Selen Domaç ve Güven Hokna gibi isimler rol alıyor. Peki, Aykut Enişte filminin konusu ne?

1/2Aykut Enişte filminin konusu ne, oyuncuları kimler İşte Aykut Eniştenin konusu ve oyuncu kadrosu

Aykut Enişte, yalnızlığından şikayetçi olan ve aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikayesini konu alıyor. 2019 yılında vizyona giren komedi türündeki Türk filmi, televizyon ekranlarında izleyici ile buluşunca ayrıntıları merak ediliyor. İşte, Aykut Enişte filminin konusu...

2/2Aykut Enişte filminin konusu ne, oyuncuları kimler İşte Aykut Eniştenin konusu ve oyuncu kadrosu

Aile özlemi çeken ve yalnızlıktan bunalmış olan Aykut, evlenip yuva kurmak istemektedir. Sevgilisi Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmeyi planlayan Aykut’u hiç ummadığı bir durum beklemektedir. Düğüne bir hafta kala tüm birikimini çaldıran Aykut, bir ailenin damadı olma hayali kurarken; bir anda iki ailenin birden damadı olma yoluna girer. İki aile arasında kalan Aykut, bu karmaşanın içinden nasıl çıkacaktır?

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