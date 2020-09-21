Aslıhan Gürbüz: O ağaç yandı

“24 saat önce, ihtişamına hayran kalıp üzerinde poz verdiğim bu ağaç dün gece yandı. Rant diyen var, elektrik telleri diyen var. Matematiğim ve komplo teorilerim yetersiz kalıyor. Ben daha başka bir yerindeyim bu felaketin. Dünyada hiçbir ülkeye nasip olmayacak güzellikler bize bahşedildiği için önce şanslı sonra sorumlu hissediyorum kendimi. Bu sebeple sürekli çerden çöpten bahsediyorum, bu sebeple sürekli birçoklarının fark etmeden önünden geçtiği o güzellikleri gösterip dilim döndüğünce anlatıyorum. Ben ülkem, doğayı çok seviyorum. Ve bu ülkenin her bir köşesinin tabiatı benim için çok kutsal.”