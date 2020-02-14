Aşkın temelini Ozan atmış

Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Aylardır yazılıp çizilen aşk haberleri karşısında sessizliğe bürünen sevgililer, ilk kez geçen hafta Atina’da görüntülenmişti.
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Defne Samyeli de geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla bu aşkın Cem Yılmaz’la birlikte olduğu dönemde başladığını ve aldatıldığını ima etmişti. Şimdi de ilişkinin temelinin ünlü komedyenin yakın dostu Ozan Güven’e dayandığı ortaya çıktı.
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Hatırlarsınız Ozan Güven “Fi” dizisinde Serenay Sarıkaya’yla birlikte rol almış ve ikili zamanla yakın arkadaş olmuştu.Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya’nın yollarının nasıl kesiştiğine gelince...
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Ünlü komedyen, 1.5 yıl ilişki yaşadığı Defne Samyeli’den geçtiğimiz ekim ayında ayrılıyor ve sonrasında Serenay Sarıkaya’yla birlikte olduğu şeklinde dedikodular çıkıyor.
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Ancak Cem yazılanlara bir anlam veremiyor, hatta evinde ağırladığı Ozan’a çıkan haberlerden bahsederken “Serenay’ı tanımıyorum bile, nereden çıkarıyorlar bunları” diyor. O günlerde Maslak Uniq Hall’de “Don Kişot’um Ben” adlı oyununu sahnelemeye hazırlanan Ozan ise “27 Ekim’de oyunum var, Serenay da gelecek. İstersen sen de gel, sizi tanıştırayım” teklifinde bulunuyor.
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Cem Yılmaz oyuna gidiyor ve Ozan Güven ünlü komedyeni o gece orada bulunan Serenay Sarıkaya’yla tanıştırıyor. Ve sürpriz aşkın temelleri de o oyunda atılıyor.
Aylardır gündemden düşmeyen bu aşkın altından, Cem Yılmaz’la yediği içtiği ayrı gitmeyen Ozan Güven’in çıkması açıkçası hiç şaşırtmadı beni...