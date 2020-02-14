Aşkın temelini Ozan atmış

Ancak Cem yazılanlara bir anlam veremiyor, hatta evinde ağırladığı Ozan’a çıkan haberlerden bahsederken “Serenay’ı tanımıyorum bile, nereden çıkarıyorlar bunları” diyor. O günlerde Maslak Uniq Hall’de “Don Kişot’um Ben” adlı oyununu sahnelemeye hazırlanan Ozan ise “27 Ekim’de oyunum var, Serenay da gelecek. İstersen sen de gel, sizi tanıştırayım” teklifinde bulunuyor.