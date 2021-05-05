Aşı yüzünden olduğu ileri sürülmüştü: Prens Philip'in ölüm nedeni belli oldu

SIK SIK ÜLKE DEĞİŞTİRDİ Philip, sekiz yaşına geldiğinde üç yıllığına İngiltere, Surrey'de bir okula gönderildi. Fakat daha sonra dört kız kardeşinin de evlenip hayat kurduğu Almanya'ya taşındı. Orada da bir süre kaldıktan sonra tekrar İngiltere'ye döndü. İskoçya'da bir okula yerleşti. O dönemde ailesini seyrek olarak gören Philip yine de mutsuz bir çocukluk geçirmedi. Okulunda sportmenliği ile de dikkat çekti. Hokey ve kriket takımlarında yer aldı.