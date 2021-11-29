Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 yılı asgari ücret zam görüşmeleri başlıyor! Bakanlık ve sendikadan açıklamalar

Asgari ücret ve diğer ekonomik durumları değerlendiren Kurtulmuş, “Türkiye’nin hangi ekonomik modelde yürüdüğünü biliyoruz. Bunun getirmiş olduğu sıkıntıları da kısa vadeli nasıl çözeceğimizi de biliyoruz. Türkiye’de son 1 yıl içerisinde fiyatların yukarıya doğru çıktığını, bazı kalemlerde özellikle hayat pahalılığının ortaya çıktığını görüyoruz.



Ne yazık ki yükselen fiyatlar çok kolay kolay geriye gelmiyor. Burada kısa vadede yapılması gereken vatandaşımızın alım gücünü arttıracak tedbirleri uygulamaları ortaya koymaktır. Enflasyonun üstünde bir gelir seviyesine vatandaşlarımızın kavuşması için mücadele etmektir. Bunun için başta asgari ücret ve emeklilerin durumu olmak üzere 3600 ek gösterge olmak üzere Türkiye’nin gündeminde olan çalışan dar gelirlileri yakinen ilgilendiren konularda hakkaniyete uygun ve yurttaşlarımızı hiçbir şekilde enflasyonist baskılara ezdirmeyecek kararları hükümetimizin alacağına yürekten inanıyoruz.