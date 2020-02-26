Artık 'prens' değilim: Beni sadece adımla çağırın

Eşi ile birlikte İngiliz kraliyet ailesinden ayrılma kararı verip Kanada'ya taşınan Prens Harry, unvanı olmadan; sadece adıyla çağrılmak istediğini belirtti.
AFP, AP, REUTERS
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kraliyet ailesinden ayrılma kararı alan Prens Harry ve Meghan Markle'ın ayrılık aşamaları resmi olarak 31 Mart'ta tamamlanacak. O zamana kadar da önceden planlanan bazı etkinliklere katılacaklar. Bunlardan bazılarına Prens Harry yalnız başına katılacak bazılarına da eşi Meghan Markle ile birlikte.
2
Prens Harry, bir etkinliğe katılmak için eşiyle birlikte yaşadığı Kanada'dan ayrılıp ülkesine döndü. Soluğu da İskoçya'da Edinburgh'da aldı. 35 yaşındaki bir çocuk babası Prens, katıldığı bu etkinlikte de isteğiyle herkesi şaşırttı. Tarifeli bir uçakla ülkesine dönen, Edinburgh'a da trenle giden Prens Harry'ye Meghan Markle eşlik etmedi. Prens burada, sürdürülebilir turizm projesi Travalyst zirvesine katıldı.
3
Prens Harry, zirvede sahneye çıkıp konuşma yapmadan önce de herkesi şaşırtan bir istekte bulundu. Sahneye "prens" unvanıyla değil sadece ismiyle çağrılmak istediğini belirtti. Zirvenin organizasyonunda görev alan yayıncı Ayesha Hazarika, Prens'i sahneye çağırırken delegelere "Kendisi sadece Harry diye çağrılmak istediğini açıkca belirtti. Evet, bayanlar baylar lütfen Harry'ye kocaman ve sıcacık sarılarak İskoç usulü "hoş geldin" deyin" şeklinde konuştu.
4
İngiliz basınında bazı kuruluşların ilgili haberlerde "prens" unvanını kullanmayıp sadece "Harry" diye söz etmesi de dikkat çekti. Bazı internet sitelerinde ise Prens Harry ve Sussex Dükü olarak ifade ediliyor.