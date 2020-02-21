'Altın Ayı' için buluştular

Almanya’nın başkenti Berlin'de düzenlenen 70. Uluslararası Berlin Festivali (Berlinale) Kanadalı yönetmen Phlippe Falardeau’nun "My Salinger Year" adlı filminin gösterimiyle başladı.
AP, AFP, REUTERS
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Berlinale’de yarışan filmlerin gösterildiği Berlinale Palast’ta düzenlenen gala öncesinde yönetmen Falardeau, "My Salinger Year" filminin oyuncuları ve Berlinale Jüri Başkanı İngiliz aktör Jeremy Irons ile çok sayıda tanınmış isim kırmızı halıda yürüdü.Gala sırasında, Almanya’nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Festivalde bu yıl 71 ülkeden yaklaşık 340 film gösterilecek. Yarışma bölümünde de 18 ülkeden 18 film "Altın Ayı" için yarışacak. Festivalde ödüller 29 Şubat’ta sahiplerini bulacak.
İşte festivalin açılış gecesine katılan ünlü konuklar ve objektiflere yansıyanlar.
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Annabelle Mendeng
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Türk- Alman oyuncu Aylin Tezel.
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Seçici kurul üyesi Fransız- Arjantinli oyuncu Berenice Bejo ve eşi Fransız yönetmen Michel Hazanavicius,
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Emilia Schuele
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Duvara Karşı ile Altın Ayı kazanan yönetmen Fatih Akın ve oyuncu Numan Kurtulmuş.
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Heike Makatsch
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Bu yılın jüri başkanı Jeremy Irons ve eşi Sinéad Cusack farklı kıyafetleriyle ilgi çekti.
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Lena Meyer Landrut
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Margaret Qualley
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Oyuncu Sebastian Koch ve sevgilisi Meret Becker
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Nina Hoss
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Paula Beer ile yönetmen Christian Petzold.
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Açılış filminin başrol oyuncularından Sigourney Weaver, törene eşi Jim Simpson ve kızı Charlotte Simpson ile katıldı.