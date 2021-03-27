Alp 20 yaşında delikanlı... Zeynep Tokuş: Partnerim canım oğlum
Ekranlardan uzaklaşıp, yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş'un oğlu Alp 20 yaşında ve en büyük destekçilerinden biri...
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1998 yılında katıldığı güzellik yarışması ile tanınan ve ardından rol aldığı 'Deli Yürek' dizisi ile şöhretin zirvesine çıkan Zeynep Tokuş uzun süredir setlerden uzak. Boşanma ile sonuçlanan iki evliliğin ardından 2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile nikah masasına oturan Tokuş, yoga eğitmenliği yapıyor.
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Yaptığı zor hareketler ile beğeni toplayan Zeynep Tokuş, çalışmaları sırasında eşinden ve oğlu Alp'ten de destek alıyor. Alp, Zeynep Tokuş'un işadamı Bülent Helvacı ile olan evliliğinden...
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2001 doğumlu Alp, Sabancı Üniversite'sinde okuyor. Spora da oldukça meraklı olan Alp, aynı zamanda Fenerbahçe Doğuş Yelken takımında...
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Acroyoga'da profesyonelleşen Zeynep Tokuş, oğlu ile birlikte çalıştığı videoyu "Hayat tek başımıza yaşadığımız bir düzen değil...sürekli birileriyle ilişki halindeyiz... ailemiz, sevdiklerimiz, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız vs... yoga bireysel olarak bize sonsuz fayda sağlarken, acroyoga ve partner yoga da bu anlamda ilişkilerimizi çok geliştirir. Güven,sorumluluk alma, teslim olma, yardımlaşma ve birlikte uyum içinde hareket etme gibi konularda bizi geliştirir. Partnerim canım oğlum" notu ile sosyal medya hesabında paylaştı...
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Zeynep Tokuş’un hamileyken hayatına giren yoga, ara verse de, bir tutkuya dönüştü. 2017’de bir akroyoga yarışmasını kazanarak bursla Bali’ye, eğitmenlik eğitimi almaya gitti. Kendi kelimeleriyle “Hâlâ hem öğrenerek hem de öğreterek” yolculuğuna devam ediyor...
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Zeynep Tokuş, Hürriyet Pazar'a verdiği röportajda aldığı tepkileri anlatmıştı:
*İnsanlar sokakta beni görünce bazen “Aaa zeynaum” diyorlar. Yogaya başlamalarına vesile olduğumu söylüyorlar. Bu beni çok memnun ediyor. Bana şifa veren, benim için çok kıymetli bir şeyden başkalarını da haberdar edebilmek mutluluk verici.
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* Nefes, meditasyon ve asana pratiğinin hayat kalitemi çok yükselttiğini, bana neşe ve huzur verdiğini söylemek isterim. Herkese de şiddetle tavsiye ederim.
* Bir dönem binicilik yapmıştım. Bale veya jimnastik geçmişim yok. Tüm gelişimim yogayla... Ancak küçükken birçok yoga hareketini oyun oynar gibi, bilmeden yaptığımı yogaya başladıktan sonra anladım.
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* Bazen çok zor görünenler kolay, kolay görünenler zor olabiliyor. Gelişmek için istikrarlı bir şekilde pratik yapmak lazım. Zamanla bu bir zevk haline gelecektir zaten. Her şey niyet edip atılan adımla başlıyor. Sonra bir adım daha, bir adım daha... Bir bakmışsınız, tersin düzden farkı kalmamış.