Alp 20 yaşında delikanlı... Zeynep Tokuş: Partnerim canım oğlum

* Bazen çok zor görünenler kolay, kolay görünenler zor olabiliyor. Gelişmek için istikrarlı bir şekilde pratik yapmak lazım. Zamanla bu bir zevk haline gelecektir zaten. Her şey niyet edip atılan adımla başlıyor. Sonra bir adım daha, bir adım daha... Bir bakmışsınız, tersin düzden farkı kalmamış.