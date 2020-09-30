Al Pacino’dan davet aldı! Meryem Uzerli doğum sonrası Hollywood’a gidiyor

Maksimum önlemle kapılarını açtı Eğlence dünyasının Ataşehir’deki sevilen adreslerinden The Muhtar, şık ve konforlu ambiyansında sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına maksimum dikkatle uyarak kapılarını yeniden açtı.İstanbul eğlence hayatına yön veren isimlerden Ergün Yıldız’ın konsept ve mimari danışmanlığını yaptığı mekanın işletmesi ise yeme-içme sektöründe birçok başarılı işe imza atan Ersan Şen’e emanet.



Şen, mekanlarında ‘yeni normal’ şartlarının dekorasyondan mutfağa eksiksiz yerine getirildiğini belirtiyor:

“The Muhtar, Covid-19 öncesinde de yüksek hijyen standartları uygulayan bir mekandı. Bu konuda tedbirlere dikkatle uyarak örnek işletme olmayı hedefliyoruz. Bakanlığın yayınladığı genelge kapsamında hareket ediyoruz. Normal kapasitemizin altında rezervasyon alıyoruz. Masalarımız arasında 1 metre 50 cm sosyal mesafe bulunduruyoruz. Girişte misafirlerimize ve çalışanlarımıza mutlaka ateş ölçümü yapıyoruz. Bir temizlik şirketi tarafından tüm alanlarımız profesyonel olarak dezenfekte ediliyor. Masalarda dezenfektan, maske temini gibi tüm kuralları uyguluyoruz.”