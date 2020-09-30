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Haber Giriş: 30 Eylül 2020 - 08:00 | 

Al Pacino’dan davet aldı! Meryem Uzerli doğum sonrası Hollywood’a gidiyor

Hollywood devi Al Pacino ile sık sık bir araya gelen Meryem Uzerli, usta oyuncudan yeni bir proje için davet aldı. Ancak ikinci çocuğuna hamile olan Uzerli, buluşmayı doğum sonrasına erteledi.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Meryem Uzerli, Hollywood’un dev ismi Al Pacino tarafından yeni bir film projesini konuşmak üzere Los Angeles’a davet edildi. Ancak ikinci çocuğuna hamile olduğunu belirten güzel oyuncu, daveti erteledi. Uzerli, aralık ayında doğum yaptıktan 1 ay sonra Amerika’ya uçacak ve Oscar’lı oyuncuyla bir araya gelecek. “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde canlandırdığı ‘Hürrem’ karakteriyle dünya çapında şöhret olan Meryem Uzerli, Amerika’da da büyük ilgi görüyor.

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“Baba”, “Kadın Kokusu” gibi efsanevi filmlerle adını sinema tarihine yazdıran Al Pacino ile dost olan güzel oyuncu, Los Angeles’a gittiği her fırsatta Pacino’yla da bir araya geliyor.Daha önce de bir araya gelip yemek yiyen ikili, fırsat buldukça yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuyor. Pacino’dan yine davet alan Meryem Uzerli, usta oyuncunun da içinde olduğu bir proje için görüşme yapacak.

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Al Pacino - Meryem Uzerli

4Maksimum önlemle kapılarını açtı
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Maksimum önlemle kapılarını açtı

Eğlence dünyasının Ataşehir’deki sevilen adreslerinden The Muhtar, şık ve konforlu ambiyansında sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına maksimum dikkatle uyarak kapılarını yeniden açtı.İstanbul eğlence hayatına yön veren isimlerden Ergün Yıldız’ın konsept ve mimari danışmanlığını yaptığı mekanın işletmesi ise yeme-içme sektöründe birçok başarılı işe imza atan Ersan Şen’e emanet.

Şen, mekanlarında ‘yeni normal’ şartlarının dekorasyondan mutfağa eksiksiz yerine getirildiğini belirtiyor:
“The Muhtar, Covid-19 öncesinde de yüksek hijyen standartları uygulayan bir mekandı. Bu konuda tedbirlere dikkatle uyarak örnek işletme olmayı hedefliyoruz. Bakanlığın yayınladığı genelge kapsamında hareket ediyoruz. Normal kapasitemizin altında rezervasyon alıyoruz. Masalarımız arasında 1 metre 50 cm sosyal mesafe bulunduruyoruz. Girişte misafirlerimize ve çalışanlarımıza mutlaka ateş ölçümü yapıyoruz. Bir temizlik şirketi tarafından tüm alanlarımız profesyonel olarak dezenfekte ediliyor. Masalarda dezenfektan, maske temini gibi tüm kuralları uyguluyoruz.”

5Göcek’te tatildeler
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Göcek’te tatildeler

Ağustos başından bu yana birlikte olan İspanyol model Elisabeth Mas ile işadamı Erben Öztürk, yazın bitişiyle el ayağın çekildiği Göcek’te tatil yapıyor. 3 yıl evli kaldığı, kızının babası Caner Karaloğlu’ndan boşandıktan sonra Öztürk’le görüşmeye başlayan Mas, genç işadamının Taksim Residence’daki evine taşınmıştı.

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Ortalıklarla görünmemeye çalışan taze âşıklar, tatil için de herkesin İstanbul’a dönüşünü beklemiş. Göcek’e giden çift, şimdilerde Erben Öztürk’ün teknesinde gözlerden uzak tatilin tadını çıkarıyor.

7Eserlerini müzeye bağışladılar
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Eserlerini müzeye bağışladılar

Türkiye’de en çok müzayede yapan kurum Artam Antik A.Ş.’nin sahibi Turgay Artam ile koleksiyoner İsmail Koçak, koleksiyonlarında bulunan 12. ve 13. yüzyıl Selçuklu eserlerini Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ne bağışladı. İki isme teşekkür plaketi verildi.Turgay Artam, “Her zaman koleksiyonculuğu destekledik. Koleksiyoncular eninde sonunda ellerindekini müzelerle paylaşıyor. İsmail Bey bana ‘Koleksiyonumu ne yapayım?’ diye sordu, müzeye bağışlamasını söyledim. ‘Sen bağışlarsan ben de veririm’ dedi, bunun üzerine büyümekte olan Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ni tercih ettik. Artık eserler orada sergilenecek” dedi.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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