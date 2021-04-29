Ailesi suçlanırken sessiz kalmıştı: Harry şimdi bin pişman

Röportajın yayınlanmasının üzerinden bir buçuk ayı aşkın bir süre geçti. Fakat hala Winfrey'in bile "Bu kadarını beklemiyordum" dediği röportajın yankıları bitmek bilmiyor.
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HARRY PİŞMAN İDDİASI
Her ne kadar iki aya yakın bir süre içinde 'köprülerin altından çok sular akmış' olsa da Prens Harry'nin o röportajda konuşulanlar yüzüden pişmanlık duyduğu ve utanç içinde olduğu ileri sürüldü. Bu iddiayı ortaya atan kişi ise Prince Harry: The Inside Story adlı kitabın yazarı, kraliyet uzmanı Duncan Larcombe. Closer dergisine konuşan Larcombe, Prens Harry'nin duygularıyla hareket eden bir kişi olduğunu belirterek şimdi o ropörtajda anlatılanlar yüzünden pişman olduğunu iddia etti.
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AİLESİNE OLAN ÖFKESİNİ ÇIKARDI
Duncan Larcombe, Harry'nin o röportaj sırasında, İngiliz kraliyet ailesinin, karısı Meghan Markle'a karşı sergilediği davranışların öfkesini çıkardığını savundu. Bu öfkeden kurtulmak için de Orhan Winfrey röportajını kullandı. Fakat sonra da o röportajda anlatılanlar yüzünden pişmanlık duymaya ve kendini garip hissetmeye başladı.
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ESKİ HAYATINI HATIRLADI İDDİASI
Özellikle de dedesi Prens Philip'in cenaze töreni için Londra'ya gittiğinde işler Harry için biraz daha zorlaştı. Orada geçirdiği yıllarını, anılarını hatırladığını ve eski hayatına özlem duyduğunu da ekledi Larcombe.
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KARARINDAN PİŞMAN OLACAĞINI İLERİ SÜRDÜ
Duncan Larcombe, Prens Harry'nin karısı Meghan Markle'ın kraliyet ailesinde yaşadıkları yüzünden kırgın ve kızgın olduğunu belirterek "Ama Londra'ya gittiğinde ise utandı, pişman oldu ve kendini tuhaf hissetti. Larcombe, biraz daha ileri giderek Harry'nin aileden ayrılık kararından da pişmanlık duyacağını öne sürdü.
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YENİ HAYATI ONU ZORLAYACAK
Duncan Larcombe, Prens Harry'nin, cenaze töreninden Los Angeles'a dönüşünün ardından karmaşık duygular içinde olduğuna dair duyumlar aldığını da belirtti. Larcombe, Meghan Markle'ın Los Angeles'ta yaşamaktan dolayı zorlanmayacağını bunun onu hayali olduğunu ama aynı durumun Harry için geçerli olmadığını da iddia etti.
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OPRAH DA ŞAŞIRMIŞ!
Geçtiğimiz mart ayında, İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle ile tüm dünyada bomba etkisi yaratan bir röportaj yapan Oprah Winfrey, o röportajın kendisini de şaşırttığını söyledi. 67 yaşındaki Winfrey, Nancy O'Dell'in sohbet programına konuk oldu. Winfrey, röportaj sırasında Prens Harry ile Meghan Markle'ın bu kadar "ileri gitmelerinin" kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi.
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SIKI HAZIRLIK SÜRECİ
Yaptığı sohbet programlarıyla yıldızlaşan Winfrey, röportajın bu kadar büyük yankı bulacağı konusunda herhangi bir fikri olmadığını da belirtti. Winfrey, Harry ile Meghan'ın bütün hikayelerini mümkün olduğunca samimi şekilde anlatmak istediklerini sözlerine ekledi. Röportaj öncesi çok sıkı bir hazırlık süreci yaşadığını anlatan Oprah Winfrey, özellikle de Meghan Markle'ın, "kraliyet ailesi oğlum Archie'nin teninin ne kadar koyu olabileceği hakkında konuşuyordu" şeklindeki sözlerinin kendisini şoke ettiğini de belirtti.
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FİKİR ALIŞVERİŞİ
Winfrey, röportaj öncesi Harry ve Meghan'ı görmediğni ama mesajlaştıklarını ve bu röportajın amacı hakkında fikir alışverişi yaptıklarını söyledi. Winfrey, birlikte hedefe ulaşmak için, çifte, neyi amaçladıklarını sorduğunu da anlattı. Sonuçta röportajın gerçekler üzerinde yoğunlaşmasını amaçladıklarını söyledi.
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NELER ANLATMIŞLARDI
Meghan Markle ile Prens Harry, o röportaj sırasında çok uzun süre konuşulan ve dünyayı şaşırtan açıklamalar yapmıştı. İşte o röportajdan satır başları...
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BEBEK KOYU TENLİ OLUR DİYE PRENS UNVANI VERMEDİLER'
Markle, Archie'nin daha doğmadan ırkçılığa uğradığını da ileri sürdü. Markle "Kraliyet ailesi üyeleri Harry'ye, bebeğin koyu tenli olmasından ne kadar endişe ettiklerini söylediler." dedi. Markle, ten renginin koyu olabileceğinden endişe eden kraliyet ailesinin Archie'ye prens unvanı vermeyi reddettiğini de ekledi. Ayrıca ailenin Archie'ye 7 gün 24 saat koruma vermeyi reddettiğini de belirtti. Bunun Harry'ye bir kraliyet ailesi üyesi tarafından söylendiğini belirten Markle onun kim olduğunu da "zarar vermemek için" açıklamadı.
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KURAL GEREĞİ ZATEN PRENS OLAMAYACAKTI
Bu arada bu konuda Meghan Markle'ın hamile olduğu ilk açıklandığında gündeme gelen bir ayrıntıyı da hatırlatalım. Prens Harry ile Amerikalı oyuncu Meghan Markle 2018 yılında evlendi. 2019'da Archie adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi. Fakat ailenin kurallarına göre bebeğin babası Prens olsa da kendisi aynı unvanı taşıyamayacaktı.
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BEŞ AYLIK HAMİLEYKEN İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNMÜŞ
İkinci bebeğine hamile olan Meghan Markle, Oprah Winfrey röportajı sırasında, konuşurken sık sık karnına sarıldı. Bu arada Prens Harry ile ikinci bebeklerinin kız olacağını da açıkladı. Röportajın bu kısmında oğlu Prens Archie'ye hamileliğinin beşinci ayında kendini öldürmeyi düşündüğünü de söyledi. Röportajın bu kısmında gözyaşlarını tutamayan Markle "O dönemde Harry'yi de artık yaşamak istemediğimi söyleyerek uyardım" dedi.
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'DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE HİSSETMEMİŞTİM'
Markle, röportajın bu bölümünde intihar konusuna devam ederek "Hayatımı sona erdirmenin herkes için daha iyi olacağını düşünüyordum. Eğer bunu söylemeseydim yapacağımı da bilmiyordum. Artık daha fazla yaşamak istemiyordum" dedi. Daha önce hiç böyle hissetmediğini anlatan Markle "Bir yerlere gitmeye ihtiyacım vardı "diye konuştu.
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'KATE BENİ AĞLATTI'
Meghan Markle, yıllardır kamuoyunu meşgul eden ve basının gündeminden inmeyen "ağlama" olayıyla ilgili de konuştu. Daha önce basına yansıyan iddialara göre Meghan Markle ile Prens Harry'nin düğünü öncesi, provalar sırasında Markle, Prenses Charlotte'un nedime kıyafeti nedeniyle sorun çıkarmış ve bu da Prens William'ın karısı Kate Middleton'ı ağlatmıştı..
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BÖYLE YANSITILMASI ŞAŞIRTMIŞ
Ancak, Meghan Markle'ın anlattıklarına göre tam tersi gerçekleşti. Düğün öncesi gergin bir haftaydı ve provalar sırasında Kate, Meghan Markle'ın ağlamasına neden olmuştu. Markle, Oprah Winfrey röportajında bu konuda şunları söyledi: "Ama Kate'i affettim. Bana çiçekler ve bir özür notu gönderdi. " Markle, bu olayın dünya basınına tam tersi bir şekilde yani kendisinin Kate'i ağlattığı şeklinde yansımasının da kendisini çok şaşırttığını belirtti.
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AYRILIĞI DÜĞÜNDEN ALTI AY SONRA DÜŞÜNMEYE BAŞLAMIŞLAR
Prens Harry ile Meghan Markle, röportaj sırasında aileden ayrılmayı 2018 Mayıs ayındaki düğünlerinden altı ay sonra planlamaya başladıklarını belirtti. Markle, Kensington Sarayı'ndaki yaşamı da bugün milyonlarca insanın koronavirüs pandemisi nedeniyle sürdürdüğü kısıtlı yaşam ile karşılaştırdı.
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2020'DE AİLEYLE FİNANSAL BAĞLARIMIZ KESİLDİ
Prens Harry, 2020'nin başlarında İngiliz kraliyet ailesinin kendileriyle olan finansal bağlarını kestiklerini söyledi. Bunun üzerine Netflix ve Spotify ile milyon dolarlık anlaşmalar imzalamak zorunda kaldıklarını anlattı. Prens, annesi Prenses Diana'dan kalan mirasa güvendiklerini de anlattı. Prens Harry Winfrey'in sorusun üzerine de babası Prens Charles ile iletişim halinde olduklarını anlattı. Harry babası hakkında "Onu her zaman sevdim. İlişkimizin iyileşmesini sağlamayı da önceliklerimden biri olarak tutmayı sürdüreceğim" dedi.
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ARTIK YOLLARIMIZ FARKLI
Prens Harry, Winfrey'in sorusu üzerine de babası Prens Charles ile iletişim halinde olduklarını anlattı. Harry babası hakkında "Onu her zaman sevdim. İlişkimizin iyileşmesini sağlamayı da önceliklerimden biri olarak tutmayı sürdüreceğim" dedi. Prens, babası Prens Charles'ın, Markle ve Archie ile birlikte Kanada'ya gittikten sonra kendisiyle görüşmeyi reddettiğini de sözlerine ekledi. Harry, ağabeyi William'ı sevdiğini ve yıllar içinde birçok deneyim paylaştıklarını anlattı. Ama artık ikisinin farklı yollarda olduğunun altını çizdi. Harry, annesi Diana yaşasaydı, iki kardeşin bu durumuna çok üzüleceğini de ekledi.
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DEDESİNİN CENAZESİ İÇİN LONDRA'YA GİTTİ
Prens Harry, dedesi Prens Philip'in geçen hafta yapılan cenaze töreni için Londra'ya döndü. Tören kortejinde ise ağabeyi William ile yan yana durmadı. Aralarına kuzenleri Peter Phillips girdi. Fakat iki kardeş cenaze töreni sonrası Kate Middleton ile birlikte yürürken kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Harry'nin ile babası Charles ve kardeşi William ile özel görüşme yapacağı iddiaları ortaya atılsa da Harry törenden sonra hemen Los Angelea'a döndü.