Ailesi suçlanırken sessiz kalmıştı: Harry şimdi bin pişman

HARRY PİŞMAN İDDİASI Her ne kadar iki aya yakın bir süre içinde 'köprülerin altından çok sular akmış' olsa da Prens Harry'nin o röportajda konuşulanlar yüzüden pişmanlık duyduğu ve utanç içinde olduğu ileri sürüldü. Bu iddiayı ortaya atan kişi ise Prince Harry: The Inside Story adlı kitabın yazarı, kraliyet uzmanı Duncan Larcombe. Closer dergisine konuşan Larcombe, Prens Harry'nin duygularıyla hareket eden bir kişi olduğunu belirterek şimdi o ropörtajda anlatılanlar yüzünden pişman olduğunu iddia etti.