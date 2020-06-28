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Haber Giriş: 28 Haziran 2020 - 07:49,

Acun Ilıcalı açıkladı: Sercan ve Nisa'nın ses kaydı ortaya çıktı

Büyük finaline 1 aydan kısa bir süre kalan Survivor'da heyecan her geçen gün artıyor. Cemal Can, Nisa, Barış, Berkan, Elif, Sercan ve Yasin'in şampiyonluk için mücadele ettiği yarışmada dün dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Yarışın sonunda kazanan Sercan Yıldırım oldu ve ilk dokunulmazlığı kazandı. Sercan SMS'e çıkacak ilk ismi Berkan olarak belirledi. Yeni bölüm fragmanında konuşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa'nın o dönem ki ses kaydına ulaştıklarını ve birçok şeyin aydınlandığını söyledi. İşte Survivor'da öne çıkanlar...

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Survivor'da eleme gecesi isim kritik olan birinci dokunulmazlık oyununda heyecanlı anlar yaşandı. Birinci turda dokunulmazlığı Berkan kazanırken, İkinci turda eşleşme, Sercan, Yasin, Barış, Cemal Can, Elif, Nisa şeklinde gelişti.

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İlk eşleşme turunda Sercan, Yasin’i 2-1 ile geçerken, Cemal Can ise Barış’ı 2-0 ile geride bıraktı. Son eşleşmede ise Elif, Nisa’yı 2-1 yenerek üst tura çıktı.

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Finale doğru dokunulmazlık oyununda Sercan da Elif’i 2-0 yenerek finalist oldu. Böylece Survivor’da ilk bireysel dokunulmazlık oyunu finalinde Sercan ile Berkan eşleşti. Oyunun kazananı Sercan bireysel dokunulmazlığı kazandı.

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Yapılan ada konseyinde Sercan Yıldırım, SMS'e çıkacak ilk ismi belirledi. 7 kişinin kaldığı yarışmada, Sercan, eleme potasına Berkan'ı çıkardı. Konseyde konuşan Sercan şunları söyledi; Buraya geldiğimde strateji yapacağım hiç geçmemişti aklımdan .Söyleyeceğim isimle aramda bir sıkıntı yok, buradaki herkesle tek tek ayrı bir hukukum oldu.

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Söyleyeceğim isim biraz duygusal biraz da stratejik olacak ikisinin birleşimi. Geçen hafta kaptanlığı alırken benim takımımda olmak istemedi açıkçası. Cemal Can'la pazarlık yaparken değişiklik şeyler yaşandı. Bu olay beni üzdü, çünkü ben olaylara profesyonel bakan biriydim tabii bir de stratejik de bakıyorum bu yüzden Berkan diyorum.

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Eleme potasına giren Berkan, Sercan'a karşı bir kırgınlığı olmadığını dile getirdi ve şu açıklamayı yaptı; Sercan'a hiçbir konuda kırgınlığım yok. Sonuçta 7 tane savaşçı kaldık burada. Herkes elinden gelen en iyi mücadeleyi veriyor. Onun söylediği kaptanlık yarışında olanları doğru da hissetmiş ama Sercan'ın takımında olmak istemiyorum gibi algılansın istemem.

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Survivor'a geldiğimden beri birçok takımda bulundum, her bulunduğum takımda da elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdim. Önce bireysel sonra takımımın her zaman başarılı olmasını istedim. Cemal'in takımıyla da güzel bir arkadaşlık oluşturmuştuk, orda da Cemal'le göz göze geldik konuştuk. Sercan da onu hissetmiş ama hiçbir kırgınlığım, küslüğüm ve korkum yok. Bugünkü oyunda finale kaldım, Sercan'a yenildim. İsmimin yazılması beni daha da ateşledi, herkes için hayırlısı olsun.

8ACUN ILICALI: SERCAN VE NİSANIN SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI
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ACUN ILICALI: SERCAN VE NİSA'NIN SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI!

Survivor'un son bölümü sonrası 121. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Yasin'in sakatlanması ve Sercan'la Nisa arasındaki sırların ses kaydıyla ortaya çıkması damga vurdu.

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Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada; Bir konu var Sercan ve Nisa arasında... Ekibimizden o dönem ki kayıtların tekrar incelenmesini istedik. O dönem ki bir ses kaydına ulaştık. Bu ses kaydı birçok şeyi de aydınlatıyor' ifadelerini kullandı.

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