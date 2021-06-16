ABD basınından şok iddia: Meghan da Harry ile birlikte Londra'ya gidiyor
İngiliz kraliyet ailesinin en olaylı üyeleri Meghan Markle ile Prens Harry cephesinden hemen hemen her gün suları dalgalandıran bir haber geliyor. Aileden ayrılıp ABD'ye taşınmalarına rağmen bazen yaptıklarıyla bazen de sözleriyle hep gündemde kalıyor çift.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
SÖYLENTİLER BİTMİYOR
Önce mart ayında Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda söyledikleri, sonra Prens Philip'in cenazesine Prens Harry'nin katılmasıyla yaşananlar, ardından Markle'ın The Bench adlı kitabı ve son olarak da kısa bir süre önce dünyaya gelen bebekleri...
2
ABD SİTESİ İLERİ SÜRDÜ
Derken şimdi de Harry ve Meghan ile ilgili yeni bir iddia ortalığı hareketlendirdi. Bu iddiaya göre, Meghan Markle, yakın bir gelecekte kocası Prens Harry ile birlikte Londra'ya gidecek. Nedenine gelince...
3
TÖREN 1 TEMMUZ'DA
Prens William ile Prens Harry'nin annesi Prenses Diana'nın doğum günü nedeniyle 1 Temmuz'da Londra'da bir anıt heykel açılışı gerçekleştirilecek. Bu törene Prens William ve eşi Kate Middleton kesin olarak katılıyor. Prens Harry ile ilgili olarak konuşulan ise açılışa yalnız başına geleceğiydi.
4
LONDRA'YA GİDİYOR İDDİASI
Fakat ABD'de yayın yapan Radar adlı internet sitesinin ileri sürdüğüne göre Meghan Markle da eşi Prens Harry'yi o törende yalnız bırakmayacak. Yani Markle da anıtın açılışı için Londra'ya gidecek bu iddiaya göre.
5
HARRY'NİN YALNIZ KALMASINI İSTEMİYOR
Radar'a konuşan bu kaynağın ileri sürdüğüne göre Meghan Markle; Prens Harry'nin dedesi Prens Philip'in cenaze törenine gittiği günden beri aile ile ilişkilerin giderek daha kötü bir hale geldiğine inanıyor. Bu ortamda kocasının da bir daha ailesinin yanına gittiğinde yalnız olmasını istemiyor.
6
GÖZ TEMASI BİLE KURMADILAR İDDİASI
Sitenin ileri sürdüğüne göre Harry, cenaze için Londra'ya gittiğinde ailesi onu pek de sıcak karşılamadı. Hatta bazıları onunla konuşmak bir yana göz teması bile kurmadı.
7
AİLEYLE İPLER İYİCE GERİLDİ
Cenaze töreninden sonra da Harry ile ailesi arasındaki ipler iyice gerildi. Anıtın açılışında kocası Harry'nin Londra'ya yalnız gitmesi durumunda bu durum daha da kötü bir hale gelecek. Bu yüzden de Meghan Markle, kocasıyla birlikte Londra'ya gitmeye karar verdi.
8
LILI TÖRENDE BULUNMAYACAK
Prens Harry'nin açılışa oğlu Archie'yi de getireceği konuşuluyor. Ancak yeni dünyaya gelen kızları Lilibet Diana ya da kullandıkları adıyla Lili'nin törende yer almayacağı ileri sürüldü.
9
MEGHAN'IN TÖRENE GİTMEYECEĞİ KONUŞULUYORDU
Prens Harry'nin, törene eşi Meghan Markle ile katılıp katılmayacağı konusu bu iddialara rağmen henüz netlik kazanmadı. Önceden yapılan açıklamalarda Markle'ın Londra'ya gitmeyeceği ve bebeğiyle birlikte ABD'de kalacağı belirtiliyordu.
10
CENAZEDEN SONRA İLK KEZ
Prens William ile Prens Harry anneleri Prenses Diana'nın 1 Temmuz'daki doğum gününde gerçekleşecek bu törende Prens Philip'in cenaze töreninden sonra ilk kez bir araya gelecekler.
11
YAŞASAYDI 60 YAŞINA GİRECEKTİ
1997 yılında henüz 36 yaşındayken Paris'te geçirdiği bir trafik kazasında hayata veda eden Prenses Diana, yaşasaydı 1 Temmuz'da 60 yaşına girecekti.