ABD basınından şok iddia: Meghan da Harry ile birlikte Londra'ya gidiyor

HARRY'NİN YALNIZ KALMASINI İSTEMİYOR Radar'a konuşan bu kaynağın ileri sürdüğüne göre Meghan Markle; Prens Harry'nin dedesi Prens Philip'in cenaze törenine gittiği günden beri aile ile ilişkilerin giderek daha kötü bir hale geldiğine inanıyor. Bu ortamda kocasının da bir daha ailesinin yanına gittiğinde yalnız olmasını istemiyor.