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FOTOĞRAFLAR: MEGA, SPLASH, ALAMY
Haber Giriş: 16 Haziran 2021 - 16:38 | 

ABD basınından şok iddia: Meghan da Harry ile birlikte Londra'ya gidiyor

 İngiliz kraliyet ailesinin en olaylı üyeleri Meghan Markle ile Prens Harry cephesinden hemen hemen her gün suları dalgalandıran bir haber geliyor. Aileden ayrılıp ABD'ye taşınmalarına rağmen bazen yaptıklarıyla bazen de sözleriyle hep gündemde kalıyor çift. 

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1SÖYLENTİLER BİTMİYOR

SÖYLENTİLER BİTMİYOR

Önce mart ayında Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda söyledikleri, sonra Prens Philip'in cenazesine Prens Harry'nin katılmasıyla yaşananlar, ardından Markle'ın The Bench adlı kitabı ve son olarak da kısa bir süre önce dünyaya gelen bebekleri...

2ABD SİTESİ İLERİ SÜRDÜ

ABD SİTESİ İLERİ SÜRDÜ

Derken şimdi de Harry ve Meghan ile ilgili yeni bir iddia ortalığı hareketlendirdi. Bu iddiaya göre, Meghan Markle, yakın bir gelecekte kocası Prens Harry ile birlikte Londra'ya gidecek. Nedenine gelince...

3TÖREN 1 TEMMUZDA

TÖREN 1 TEMMUZ'DA

Prens William ile Prens Harry'nin annesi Prenses Diana'nın doğum günü nedeniyle 1 Temmuz'da Londra'da bir anıt heykel açılışı gerçekleştirilecek. Bu törene Prens William ve eşi Kate Middleton kesin olarak katılıyor. Prens Harry ile ilgili olarak konuşulan ise açılışa yalnız başına geleceğiydi.

4LONDRAYA GİDİYOR İDDİASI

LONDRA'YA GİDİYOR İDDİASI

Fakat ABD'de yayın yapan Radar adlı internet sitesinin ileri sürdüğüne göre Meghan Markle da eşi Prens Harry'yi o törende yalnız bırakmayacak. Yani Markle da anıtın açılışı için Londra'ya gidecek bu iddiaya göre.

5HARRYNİN YALNIZ KALMASINI İSTEMİYOR

HARRY'NİN YALNIZ KALMASINI İSTEMİYOR

Radar'a konuşan bu kaynağın ileri sürdüğüne göre Meghan Markle; Prens Harry'nin dedesi Prens Philip'in cenaze törenine gittiği günden beri aile ile ilişkilerin giderek daha kötü bir hale geldiğine inanıyor. Bu ortamda kocasının da bir daha ailesinin yanına gittiğinde yalnız olmasını istemiyor.

6GÖZ TEMASI BİLE KURMADILAR İDDİASI

GÖZ TEMASI BİLE KURMADILAR İDDİASI

Sitenin ileri sürdüğüne göre Harry, cenaze için Londra'ya gittiğinde ailesi onu pek de sıcak karşılamadı. Hatta bazıları onunla konuşmak bir yana göz teması bile kurmadı.

7AİLEYLE İPLER İYİCE GERİLDİ

AİLEYLE İPLER İYİCE GERİLDİ

Cenaze töreninden sonra da Harry ile ailesi arasındaki ipler iyice gerildi. Anıtın açılışında kocası Harry'nin Londra'ya yalnız gitmesi durumunda bu durum daha da kötü bir hale gelecek. Bu yüzden de Meghan Markle, kocasıyla birlikte Londra'ya gitmeye karar verdi.

8LILI TÖRENDE BULUNMAYACAK

LILI TÖRENDE BULUNMAYACAK

Prens Harry'nin açılışa oğlu Archie'yi de getireceği konuşuluyor. Ancak yeni dünyaya gelen kızları Lilibet Diana ya da kullandıkları adıyla Lili'nin törende yer almayacağı ileri sürüldü. 

9MEGHANIN TÖRENE GİTMEYECEĞİ KONUŞULUYORDU

MEGHAN'IN TÖRENE GİTMEYECEĞİ KONUŞULUYORDU

Prens Harry'nin, törene eşi Meghan Markle ile katılıp katılmayacağı konusu bu iddialara rağmen henüz netlik kazanmadı. Önceden yapılan açıklamalarda Markle'ın Londra'ya gitmeyeceği ve bebeğiyle birlikte ABD'de kalacağı belirtiliyordu.

10CENAZEDEN SONRA İLK KEZ

CENAZEDEN SONRA İLK KEZ

Prens William ile Prens Harry anneleri Prenses Diana'nın 1 Temmuz'daki doğum gününde gerçekleşecek bu törende Prens Philip'in cenaze töreninden sonra ilk kez bir araya gelecekler.

11YAŞASAYDI 60 YAŞINA GİRECEKTİ

YAŞASAYDI 60 YAŞINA GİRECEKTİ

1997 yılında henüz 36 yaşındayken Paris'te geçirdiği bir trafik kazasında hayata veda eden Prenses Diana, yaşasaydı 1 Temmuz'da 60 yaşına girecekti. 

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