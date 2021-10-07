9 yıllık eşinden boşanacağını açıklamıştı... Danilo Zanna'dan sorulara cevap yok!

Hayallerim gerçek oluyor Derya Şen, yapımcılığını Ozan Düz ile birlikte yaptığı “Afetname” isimli komedi tarzındaki filmde başrolü üstlendi. Hikaye ve proje tasarımında yine Derya Şen ismi göze çarparken, senaryo Şeyda Delibaşına’nın imzasını taşıyor. İlk kez yapımcılığa soyunduğunu anlatan Şen, “Bu film sayesinde bir hayalim daha gerçek oldu” dedi. “Afetname”nin yakın bir tarihte vizyona gireceğini de söyleyen ünlü oyuncu, “Müthiş oyunculuklarıyla filme değer katan dostlarıma destekleri için teşekkür ederim” diye konuştu.