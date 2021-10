9 yıllık eşinden boşanacağını açıklamıştı... Danilo Zanna'dan sorulara cevap yok!

Türkiye turnesine çıktı Komedyen Hasan Can Kaya, Türkiye turnesine çıktı. Daha önce Bryan Adams, David Guetta, Enrique Iglesias ve Oscar and the Wolf gibi birçok dünya starını Türkiye’ye getiren Volume Up Organizasyon iş birliğiyle yapılan gösterinin ilki İzmir Kültürpark Açık Hava sahnesinde gerçekleşti. Gösterinin biletleri günler öncesinden tükenirken Kaya’yı sahnede 2 bin kişi izledi.