9 yıllık eşinden boşanacağını açıklamıştı... Danilo Zanna'dan sorulara cevap yok!
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Danilo sessiz
9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’le boşanma aşamasında olan Danilo Zanna, önceki gün İstinye Park’taydı. Keyifli görünen ve gazetecileri gülümseyerek selamlayan ünlü şef, soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti. Zanna, günün erken saatlerinde geldiği AVM’de kısa süre kaldı.
2
Best Model için 30 kilo verdi
34. Best Model Türkiye yarışmasının 12 Ekim’deki finalini Ece Gürsel ve Gökay Kalaycıoğlu sunacak.Önceki yarışmalarda Ece Gürsel’e eşlik eden Tuğçe Sarıkaya, bu sene jüri üyesi olarak geceye katılacak. Organizatör Erkan Özerman, finali sunması için teklif götürdüğü Gökay Kalaycıoğlu’na “15 kilo vermen lazım, Best Model podyumuna tombul bir delikanlıyı çıkaramam” diyerek zayıflama şartı koştu. Kalaycıoğlu da kısa süre içinde tam 30 kilo verdi.
3
Gündüz kuşağı beyazperdede
Başrolü Açelya Topaloğlu ile Sergen Deveci’nin paylaştığı “Nalan” filmi-nin teaser’ı yayınlandı. Fatih Mutlu’nun yazıp yönettiği film, 2 yıl ara verdiği sabah programına yeniden başlayan Nalan Kazak ile ilk yayında ağırladığı eski sevgilisi rap’çi Talat’ın komik öyküsünü beyazperdeye taşıyacak.
4
Parmağa 8 dikiş
Deniz Seki ve Kutsi, Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu. İki sanatçı, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sol işaret parmağındaki sargıyla dikkat çeken Deniz Seki, parmağını kestiğini ve 8 dikiş atıldığını söyledi. (Sayit DURMAZ)
5
Eyvah çekiyorlar!
Reklamcı Levent Erden, önceki gece Bebek’te yanında bir kadınla görüntülendi. Patlayan flaşlar ikiliyi panikletti.Levent Erden, kadının kolundan çıkarak adımlarını hızlandırdı. İkili bir taksi çevirerek uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)
6
Can 8 yaşında
Oyuncu çift Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı’nın oğulları Can, 8 yaşına girdi. Can’a aile arasında küçük bir doğum günü kutlaması organize eden çift, o anları sosyal medya hesaplarından yayınladı. Can’a çok sayıda kutlama mesajı gelirken, ailenin yakın arkadaşı Başar Dizer Tatlıtuğ da, “Yakışıklım harika bir yıl olsun” temennisinde bulundu.
7
Türkiye turnesine çıktı
Komedyen Hasan Can Kaya, Türkiye turnesine çıktı. Daha önce Bryan Adams, David Guetta, Enrique Iglesias ve Oscar and the Wolf gibi birçok dünya starını Türkiye’ye getiren Volume Up Organizasyon iş birliğiyle yapılan gösterinin ilki İzmir Kültürpark Açık Hava sahnesinde gerçekleşti. Gösterinin biletleri günler öncesinden tükenirken Kaya’yı sahnede 2 bin kişi izledi.
8
Hayallerim gerçek oluyor
Derya Şen, yapımcılığını Ozan Düz ile birlikte yaptığı “Afetname” isimli komedi tarzındaki filmde başrolü üstlendi. Hikaye ve proje tasarımında yine Derya Şen ismi göze çarparken, senaryo Şeyda Delibaşına’nın imzasını taşıyor. İlk kez yapımcılığa soyunduğunu anlatan Şen, “Bu film sayesinde bir hayalim daha gerçek oldu” dedi. “Afetname”nin yakın bir tarihte vizyona gireceğini de söyleyen ünlü oyuncu, “Müthiş oyunculuklarıyla filme değer katan dostlarıma destekleri için teşekkür ederim” diye konuştu.
9
Denizli'de nişanlandı
Galatasaray’da forma giyen Oğulcan Çağlayan önceki akşam Denizli’de düzenlenen törenle Peri Ispartalı ile nişanlandı. Evlilik yolunda ilk adımı atan çiftin nişan törenine, Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci gibi isimler katıldı. Futbolcu ile nişanlısı, hazırlanan pastayı kestikten sonra bolca dans ettiler.
10
Egoist davranmam
Ersay Üner önceki akşam Zorlu PSM’nin içinde yer alan Touche’de sahne aldı. Üner, “Bestelerinizi artık kendiniz mi seslendireceksiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Ben paylaşmayı çok seviyorum. Her şarkı, kendi solistini seçer. Beste verirken egoist davranmayı sevmiyorum. Şarkılarım her zaman sahibine gider.” (Sayit DURMAZ)
11
Büyük balık için yarıştılar
Sportif balıkçılık organizasyonu MOST Bodrum, 1-3 Ekim tarihinde Yalıkavak Marina’da gerçekleşti. “Balık Avı” yarışmasında iş dünyasının önde gelen isimleri büyük balık rekoru için yarıştı. 30 sportif balıkçı teknesiyle birlikte toplamda 200 kişinin yarıştığı turnuvanın ilk etabı tamamlandı. Uluslararası Olta Balıkçılığı Derneği IGFA Türkiye temsilcisi Dr. Serdar Günseren, sportif balıkçılık aktivitelerini güçlendirmek istediklerini söyledi.