47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu... Kırmızı halıda ünlüler geçidi

Kırmızı halı sunucuları

Kırmızı halıda Kelebek yazarları Hande Can, Orkun Ün ve Onur Baştürk sunuculuk yaptı. Hande Can ve Orkun Ün’ün sorularını yanıtlayan Ebru Yaşar, ödülleri için ayrı bir ev açtığı haberlerini doğruladı: “Ödüller ev açmaya layık. Biz halk için bir şeyler yapıyoruz. Evlerimizde çok fazla aldığımız ödüller var. Ben de ödüllerim için minik şey yaptım kendime.” Yaşar, bu zamana kadar çok Altın Kelebek ödülü aldığını da dile getirdi: “25 yıldır sanat hayatım var ve çok Altın Kelebek aldım. Eve gelip saymanız lazım. 25 yıla bayağı ödül sığdırdık.”