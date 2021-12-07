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GeriMagazin 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu... Kırmızı halıda ünlüler geçidi
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Haber Giriş: 07 Aralık 2021 - 08:06 | 

47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu... Kırmızı halıda ünlüler geçidi

47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri gecesi, şıklık yarışına sahne oldu.

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1
Geceye katılan sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri, kırmızı halıda birbirinden şık kıyafetlerle objektiflere poz verdi.
2
“Masumlar Apartmanı” dizisindeki performanslarıyla “En iyi kadın oyuncu” ödülünü alan Merve Dizdar ve Ezgi Mola, kırmızı halıda Revna Demirören ve Pervin Ersoy ile birlikte poz verdi.
3
Hande Subaşı, Raşit Bağzıbağlı imzalı elbisesiyle poz verdi.
4
Kırmızı halıda poz veren Revna Demirören ve Pervin Ersoy, töreni de birlikte izledi.
5
Aslı Sümen, Züleyha Kuru tasarımlı elbisesiyle göz doldurdu.
6
Şevval Şahin, Tayfun Kaba tasarımlı elbisesiyle törene katıldı.
7
Yapımcı Polat Yağcı, ödül törenine kızı Nazlı ile katıldı.
8
Aslı Turanlı, DCEY marka, derin yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı.
9
Gecede performanslarıyla konukları coşturan DJ’ler Arem Özgüç ve Arman Aydın, sahneye çıkmadan önce kırmızı halıda da yer aldı.
10
Burak Kut kırmızı halıda eşi Cansen Yeni Kut ile birlikte objektiflere poz verdi.
11
Feryal Gülman, Valentino marka bir tulumla kırmızı halıda poz verdi.
12
“En iyi kadın haber sunucu” ödülünü alan Nazlı Çelik, geceye annesi Semra Çelik ve kızı Kayra ile birlikte katıldı.
13
Günsel Ülkü, Gülafer Ataş imzalı elbisesiyle törenin dikkat çeken isimlerinden oldu.
14
Kanal D’nin ekran yüzleri olan çift Ece Üner ve Deniz Bayramoğlu da törendeydi...
15
Yasemin Kay Allen, tercihini Tayfun Kaba’nın tasarımından yana kullandı.
16
Mert Vidinli ile Rachel Araz Kiresepi, kırmızı halı sunucularındandı. Vidinli, Hatice Gökçe tasarımı; Kiresepi ise Hakan Yıldırım tasarımı kostümleriyle kamera karşısına geçti.
17
Gecenin ev sahipliğini üstlenen Demet Özdemir, Elif Cığızoğlu tasarımı bir elbise giydi, Tiffany & Co. marka takılar taktı.
18
Oyuncuyu geceye Pantene Saç Stilisti Önder Tiryaki hazırladı. Özdemir, “Hayal kurduk ve ortaya böyle bir styling çıktı. Bu geceki şovuma çok emek verdim, çok çalıştım” dedi.
19
TRT 1’de ekrana gelen “Masumlar Apartmanı” dizisinin ekibi kırmızı halıda birlikte poz verdi.
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‘En iyi dizi’ seçilen Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”ın ekibi geceye tam kadro katıldı.
21
Hasan Can Kaya geceye “Konuşanlar” program ekibiyle birlikte katıldı.
22
Melisa Şenolsun, Özgür Masur tasarımı bir kıyafet giymeyi tercih etti.
23
“Pantene Yıldızı Parlayanlar” kategorisinin kazananı Melis Sezen, Tuvana Büyükçınar imzalı derin göğüs dekolteli bir elbise giydi. Sezen, “Bu gece için ekstra bir şey yapmak istedim. Hep cesurumdur” dedi.
24
Cengiz Bozkurt - Günay Karacaoğlu
25
Cemal Can Canseven’in takımı Maison Valentino markaydı.
26
Gökçe Bahadır, Raisa Vanessa tasarımını tercih etti.
27
Arda Türkmen - Melodi ElbirlilerTürkmen
28
Merve Dizdar’ın tasarımcı tercihi Salih Balta oldu. Ezgi Mola, Hakan Yıldırım tasarımı elbise giydi.
29
Berfu Yenenler’in kıyafeti Raşit Bağzıbağlı tasarımıydı.
30
Nurgül Yeşilçay, Tuba Ergin imzalı kıyafetiyle törene geldi. - Necati Kocabay
31
“Pantene Yıldızı Parlayanlar” kategorisinin kazananı Cemre Baysel, Özlem Kaya tasarımı elbise giydi. Baysel, “İlk törenim. Büyülenmiş durumdayım” dedi.
32
“Pantene Yıldızı Parlayanlar” kategorisinin kazananı Ahsen Eroğlu, Hakan Yıldırım imzalı bir kostümle törene katıldı. Eroğlu, “Kendimi süper kahraman gibi hissediyorum” dedi.
33
Selma Ergeç, kırmızı halıda Tuvanam elbisesi ile yürüdü.
34
Pelinay Yiğit, J By Jessica Kovacs marka cesur bir kıyafet tercih etti. - M.Ozan Dolunay
35
Fatih Artman - Öykü Karayel - Bige Önal - Defne Kayalar - Berkun Oya - Fulya Eryiğit - Derya Karataş
36
“En iyi internet dizisi” seçilen “Bir Başkadır” ekibi, törene birlikte katıldı. Sahnede ödül için mutluluklarını dile getiren ekip, kırmızı halıda da ödülleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
37
“Bir Başkadır” dizisinin çekimleri sırasında aşk yaşamaya başlayan Funda Eryiğit ile Berkun Oya, objektiflere el ele yansıdı.
38
Şıklığıyla dikket çeken Ebru Yaşar, geceye stil danışmanı Mehtap Stefou ile hazırlandığını söyledi. Yaşar, kırmızı halıda Panizsima marka kıyafetiyle poz verdi.
39Kırmızı halı sunucuları

Kırmızı halı sunucuları

Kırmızı halıda Kelebek yazarları Hande Can, Orkun Ün ve Onur Baştürk sunuculuk yaptı. Hande Can ve Orkun Ün’ün sorularını yanıtlayan Ebru Yaşar, ödülleri için ayrı bir ev açtığı haberlerini doğruladı: “Ödüller ev açmaya layık. Biz halk için bir şeyler yapıyoruz. Evlerimizde çok fazla aldığımız ödüller var. Ben de ödüllerim için minik şey yaptım kendime.” Yaşar, bu zamana kadar çok Altın Kelebek ödülü aldığını da dile getirdi: “25 yıldır sanat hayatım var ve çok Altın Kelebek aldım. Eve gelip saymanız lazım. 25 yıla bayağı ödül sığdırdık.”
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Onur Baştürk
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Müzisyen Attila Atasoy, kızı Ada Atasoy ile birlikte kırmızı halıda poz veren isimlerdendi.
42
Müge Anlı törenden 2 ödülle ayrıldı. Ünlü sunucu hem “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programıyla “en iyi gündüz kuşağı” ödülünü, hem de “en iyi kadın sunucu” ödülünü kucakladı.
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Gecede “en iyi dizi” ödülüne layık görülen “Camdaki Kız”ın oyuncularından Enis Arıkan, Prada markalı kombiniyle boy gösterdi.
44
Ender-BenanSaraç
45
TRT1’de yayınlanan “Gönül Dağı” dizisinin oyuncusu Gülsim Ali, Tarık Ediz imzalı kırmızı elbisesiyle kırmızı halıdaydı.
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Demet Akbağ ile Rıdvan Dilmen, kırmızı halıda birlikte poz verdi.
47
Törende performans sergileyen Sakiler grubu, “Burası bizim için çok özel. Özel hazırlandık. Çok kısa zamanda çok güzel işler başardık. Sevenlerimize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
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Hazım Körmükçü, oyuncu sevgilisi Damla Cercisoğlu ile birlikte gecede boy gösterdi.
49
“En iyi müzik grubu” ödülünü alan Madrigal, mejanerleri Burçin Turna ile birlikte geceye özel hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Deren Talu’yu gecede sevgilisi Baran Tınaz yalnız bırakmadı. İkili objektife böyle poz verdi.
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Defne Samyeli’nin kızları Derin Talu ile Deren Talu, kırmızı halıda birlikte poz verdi. Derin Talu, Raşit Bağzıbağlı tasarımlı; Deren Talu ise Haleia imzalı elbiseyle törene katıldı. İki kardeş, şıklıklarıyla dikkat çekti...
52
Geceye sevgilisi Alican Tabak ile katılan Pelin Öztekin , Johanna Ortiz tasarımlı sarı elbisesiyle beğeni topladı.
53
EbruKeskin, Seyit Ares imzalı kıyafetiyle geceye katıldı.
54
Birce Akalay, Closh imzalı siyah bir elbise giydi.
55
Nuri-Sahrap Soysal / Ömür Gedik
56
“Camdaki Kız” dizisinin oyuncuları Burcu Biricik, Hande Ataizi, Enis Arıkan, Tuğrul Tülek, Şerif Erol, yazar Gülseren Budayıcıoğlu ve yapımcı Onur Güvenatam ile poz verdi.
57
Sercan Yaşar
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Edis, kırmızı halıda Prada giydi...
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Ömer-Aslıhan Özgüner
60
Yağmur Ünal’ın kıyafet seçimi Siren Ertan Couture oldu.
61
62
Sibil Çetinkaya, The Attico tasarımı elbise giydi.
63
Gizem Sarı Tekin’in kıyafeti Alex Perry markaydı.
64
Ayça Ayşin Turan, gecede Museum of Fine Clothing marka elbise tercih etti.
65
Buse İskenderoğlu, Farnaz Salmani marka kıyafet giydi.
66
Çağlar Ertuğrul - Murat Cemcir
67
Reynmen - MahmutOrhan
68
Yüsra Geyik, Meltem Özbek tasarımı kıyafet giydi.
69
İrem Derici, kırmızı halıda Sultan Gadımbaylı tasarımı kıyafetiyle yürüdü.
70
Babgal markasının yaratıcısı Yasemin Yılmaz, geceye kendi tasarımı elbisesi ile katıldı.
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