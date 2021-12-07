47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu... Kırmızı halıda ünlüler geçidi
47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri gecesi, şıklık yarışına sahne oldu.
Geceye katılan sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri, kırmızı halıda birbirinden şık kıyafetlerle objektiflere poz verdi.
Gecenin ev sahipliğini üstlenen Demet Özdemir, Elif Cığızoğlu tasarımı bir elbise giydi, Tiffany & Co. marka takılar taktı.
“Pantene Yıldızı Parlayanlar” kategorisinin kazananı Cemre Baysel, Özlem Kaya tasarımı elbise giydi. Baysel, “İlk törenim. Büyülenmiş durumdayım” dedi.
Fatih Artman - Öykü Karayel - Bige Önal - Defne Kayalar - Berkun Oya - Fulya Eryiğit - Derya Karataş
Kırmızı halı sunucuları
Kırmızı halıda Kelebek yazarları Hande Can, Orkun Ün ve Onur Baştürk sunuculuk yaptı. Hande Can ve Orkun Ün’ün sorularını yanıtlayan Ebru Yaşar, ödülleri için ayrı bir ev açtığı haberlerini doğruladı: “Ödüller ev açmaya layık. Biz halk için bir şeyler yapıyoruz. Evlerimizde çok fazla aldığımız ödüller var. Ben de ödüllerim için minik şey yaptım kendime.” Yaşar, bu zamana kadar çok Altın Kelebek ödülü aldığını da dile getirdi: “25 yıldır sanat hayatım var ve çok Altın Kelebek aldım. Eve gelip saymanız lazım. 25 yıla bayağı ödül sığdırdık.”
Defne Samyeli’nin kızları Derin Talu ile Deren Talu, kırmızı halıda birlikte poz verdi. Derin Talu, Raşit Bağzıbağlı tasarımlı; Deren Talu ise Haleia imzalı elbiseyle törene katıldı. İki kardeş, şıklıklarıyla dikkat çekti...