Haber Giriş: 09 Nisan 2020 - 12:55,
103 kilo veren Aslı Samat'tan itiraf: "Geri aldım"
Oyunculuğu kadar verdiği kilolarla adından söz ettiren Aslı Samat evdekal röportaj serisi için Hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’nun konuğu oldu. Evde kaldığı süre boyunca verdiği 103 kilonun üçünü geri aldığını söyleyen Aslı Samat zaruri durumlar haricinde evden çıkanlar için “Açın hastane videolarını izleyin. Orada mı yatmak isterdiniz yoksa kendi evinizde mi?“ dedi.
7 senelik emeğimi çöpe atmak istemiyorum
Evin içerisinde kendisini mutlu etmeye çalıştığını söyleyen güzel oyuncu, “ Yedi senelik emeğimi çöpe atmak istemiyorum. Belli bir beslenme programı oluşturdum. Örneğin yağda yumurta yemiyorum, haşlanmış yumurta yiyorum. Evime hiçbir şekilde cips falan sokmuyorum çünkü şunu gördüm, ben psikolojim düzelsin diye yedim. Düzelmiyor.” açıklamasında bulundu.
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