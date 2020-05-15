-Fiziksel meseleler ile ilgili çok şey yazıyor. Eskiden çok gülünç buluyordum. Şimdi üzülüyorum ve rahatsız edici geliyor. 17 yaşımdan beri setteyim ve oyunculuk yapıyorum. Bu süreç içerisinde oyunculuğum ile ilgili gerçek bir eleştiri yapan 10 kişi olmuştur belki de… Onun dışında milyonlarca yorum var ve hepsi fiziksel şeyler ile ilgili… 1.59 boyumla mankenlik yapmaya çalışmıyorum. Ben oyunculuk yapıyorum. Kendimle ilgili her şeyde barışığım. Tabi ki kusurlarım var. O kusurlarım da okey benim için… Rahatsız olduğum noktalarda onları törpülerim. İşin az önce bahsettiğim kısmı beni çok rahatsız ediyor sadece…