'1.59 boyumla mankenlik yapmaya çalışmıyorum'

Genç yaşında oynadığı başrol karakterleri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncuSevda Erginci #evdekal röportajlar serisi için hurriyet.com.tr'de, Ferit Ömeroğlu'nun sorularını yanıtladı. Güzel oyuncu fiziği ile çok sayıda eleştiri aldığını ve bu eleştirilerin eskiden kendisine gülünç geldiğini artık ise çok üzüldüğünü ve rahatsız ettiğini söyledi.
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Hayatına dair merak edilen pek çok detayı ilk defa paylaşan oyuncu Sevda Erginci mesleğinin kendisini rahatsız hissettirdiğini söyleyerek oyunculuğa dair bakışını anlattı. Güzel oyuncu konuyla ilgili, “Bir insan olarak rahatsız olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir şeyleri anlamak ve anlamlandırmak için o durumun rahatsızlığını bilmek gerekiyor. Bir duyguyu, bir gerçeği anlaman için ruhunun, aklının ve insanlığının rahatsız olması gerekiyor.” dedi.
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İşte röportajda öne çıkan yerler;
-Pandemi sürecinde benim için çok bir şey değişmedi. Normalde de evde vakit geçiren biriydim. Gün yetmiyor bana diyebilirim. Sürekli uğraşacak bir şeyler çıkıyor. 3 kedim, 1 köpeğim var. Onlarla ilgilenmek epey vaktimi alıyor. Onun dışında seramik yapıyorum. Kitap, film derken geçiyor vakit.
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-Hayatımın hiçbir alanında plan yapmam. Sevmiyorum plan yapmayı… Doğru da bulmuyorum.
-Auditionlardan nefret ediyorum desem yanlış anlaşılır mı? Audition benim için çok korkunç bir şey… Asla hiçbir zaman kendimi hiçbir auditionda beğenmedim. Çok gerilip çok heyecanlanıyorum ama sette çok daha rahatım.
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-Sevgi deyince ilk aklıma kedilerim ve köpeğim geliyor. Kendim doğurmuşum gibi hissediyorum onlarla ilgili…
-Bu ara çok denize girmek istiyorum.
-Bayağıdır bir şeye hüzünlenmiyorum.
-Hafızam korkunç benim.
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-Gün içerisinde en çok köpeğime hayır diyorumdur herhalde…
-Çoğu kişi boyumu 1.61 biliyor ama 1.59…
-Çok açken ve erken kalktığımda huysuz olurum. Birine bir şey anlatamamak da çok canımı sıkar. İğrenç biri olurum.
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-İzlemek ve okumak kısmını akşam yorulduğum zamanlara ayırıyorum.
-Bu süreçte sıkıldım demek şımarıkça geliyor bana… Hala bir sürü insan ölüyor. Sağlıklı olsa da evinde geçimini zor sağlayan, ailesine bakmak zorunda olan ya da çalışmak zorunda olan bir sürü insan varken ben şu an sıkıldım kelimesini kullanamam. Bu çok şımarıkça ve aptalca geliyor bana…
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-Mesleğim rahatsız hissettiriyor. Oyuncu olarak da rahatsız olmaktan hoşlanıyorum. Bir insan olarak rahatsız olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir şeyleri anlamak ve anlamlandırmak için o durumun rahatsızlığını bilmek gerekiyor. Bir duyguyu, bir gerçeği anlaman için ruhunun, aklının ve insanlığının rahatsız olması gerekiyor. Aç olan birinin halinden anlamak için aç kalmanın gerektiği gibi… Oyunculuk bende çok bu etkiyi yaratıyor. İzleyici olmak, okumak da bu etkiyi sağlıyor aslında… Bu yüzden izlemeyi, oynamayı ve okumayı çok seviyorum.
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-Fiziksel meseleler ile ilgili çok şey yazıyor. Eskiden çok gülünç buluyordum. Şimdi üzülüyorum ve rahatsız edici geliyor. 17 yaşımdan beri setteyim ve oyunculuk yapıyorum. Bu süreç içerisinde oyunculuğum ile ilgili gerçek bir eleştiri yapan 10 kişi olmuştur belki de… Onun dışında milyonlarca yorum var ve hepsi fiziksel şeyler ile ilgili… 1.59 boyumla mankenlik yapmaya çalışmıyorum. Ben oyunculuk yapıyorum. Kendimle ilgili her şeyde barışığım. Tabi ki kusurlarım var. O kusurlarım da okey benim için… Rahatsız olduğum noktalarda onları törpülerim. İşin az önce bahsettiğim kısmı beni çok rahatsız ediyor sadece…