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Yoğunluk şimdiden başladı! Rekor bekleniyor

#Turizm Sektörü#Erken Rezervasyon#Turizm

Turizm sektörü, PCR testi gibi kısıtlamaların kalkmasıyla yabancı turist sayısında beklenen artış ve erken rezervasyonlarda yaşanan yoğunluk sebebiyle bu yıl yeni bir rekorun sinyalini veriyor.

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Son 2 yıldır pandemi nedeniyle zor günler geçiren turizm sektörü, gelecek yazdan umutlu. Kasım ayından bu yana erken rezervasyonlarda yaşanan yoğunluk, seyahat acentelerinin yüzünü güldürürken, yabancı turist sayısında da büyük bir artış beklenildiği ifade ediliyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 9 milyon turisti ağırlayan Antalya, PCR testi zorunluluğu gibi birçok kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte bu sayının 16 milyonu geçmesi bekleniyor.

Korona virüs nedeniyle 2 yıldır tatil planlarını erteleyenlerin devreye girmesiyle birlikte yoğunluğun daha da artacağını ifade eden seyahat acenteleri, tatil yapmak isteyenlerin hızlı hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Erken rezervasyon yaptıranların fiyatları yüzde 60 oranında uyguna getirebileceğini söyleyen seyahat acenteleri, yaz aylarına yaklaştıkça bu oranın düşebileceğini belirtti.

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"ANTALYA'YA 16 MİLYON TURİSTİN GELMESİ BEKLENİYOR"

Eskişehir'de seyahat acentesi işletmecisi Salih Er, erken rezervasyonların geçen senelere göre daha yoğun olduğunu söyledi. PCR testi gibi kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin sayısında da ciddi artış olacağını aktaran Er, “Erken rezervasyona baktığımızda geçmiş yıllara oranla bir yoğunluk yaşandığının farkındayız. Büyük ihtimalle bu yaz otellerdeki kısıtlamaların yüzde 80 oranında kalkacağını tahmin ediyoruz. İnsanlar biraz daha özgür tatil yapacak. O yönden mutluyuz açıkçası. Geçen sene Antalya bölgesi yaklaşık 9 milyon turist ağırladı. Bu yılki rakamlara baktığımızda bunun 16 milyonu geçmesi bekleniyor. Özellikle ülkemize, Avrupa’dan gelen turist sayısı yüzde 100’lük bir artış kaydetti. Rus turist sayısı geçen yıl da yüksekti bu yıl da yüksekliğini hala koruyor. Pandemi şartlarından çıkışın ve PCR testlerinin son bulması sebebiyle, otellerdeki rezervasyon yoğunluğu devam ediyor" dedi.

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ERKEN REZERVASYONLA YÜZDE 60 KAR SAĞLANABİLİYOR

Erken rezervasyonla, tatilin daha uyguna geldiğini vurgulayan Salih Er, "Otellerin fiyat tanımlaması henüz net değil. Gerek personel giderleri, gerekse enerji fiyatlarının artması sebebiyle, şu anda alabileceğiniz tatil fiyatları gerçekten uygun düzeyde. Haziran veya Temmuz ayında yapacağınız tatil alışverişlerinde, bu fiyatın muhtemelen yüzde 60-70 oranında artış kaydedeceğini zannediyoruz. Şu anda erken rezervasyonla tatilini alan bir aile yüzde 50-60 daha uygun fiyatlarla rezervasyonunu yaptırmış olacak" diye konuştu.

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“DENİZLERİ GÜZEL OLAN BÖLGEDEKİ OTELLERE DAHA ÇOK YÖNELİM OLUYOR”

Eskişehir'de seyahat acentesinde çalışan Ali Yıldız, vatandaşların otellerin yıldızlarında ziyade deniz kısmının güzel olduğu bölgeleri tercih ettiğini söyledi. Erken rezervasyonların bu yıl daha çok kâr sağladığını aktaran Yıldız, şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz yıllarda erken rezervasyonun çok büyük bir avantajı oluyordu. Özellikle pandemiden çıktıktan sonraki bu kısımda daha fazla avantajı var. 2022 yılı için güzel bir yıl bekliyoruz. Zaten çok hareketli bir yıl. Erken rezervasyonun faydasını bu sene daha fazla hissetti. Bu dönemde de baya bir hızlandık. Her zaman erken rezervasyonun faydalarını anlatıyoruz. Önceliğimiz zaten bu. Resort oteller dediğimiz konaklama otelleri, herkesin daha çok yöneldiği oteller. Örnek olarak belirtmek gerekirse yaz sezonu dönemindeki fiyatlandırmaların nerden baksanız yüzde 20-30, ilk dönemlerde bu rakamlar yüzde 50’nin altında oluyor. Çok ciddi rakamlarda kolaylıklar sağlıyoruz zaten. Misafirlerimiz ağırlıklı olarak deniz, kum ve güneşe öncelik verdiği için, biraz daha deniz kısmının güzel olduğu bölgelere yönelmeye çalışıyorlar. Geçtiğimiz senelerde fiyatlandırmalar biraz daha birbirine yakın olduğu için bundan dolayı beş yıldızlı otellere daha fazla yönelim oluyordu, özellikle her şey dâhil otellere. Artık insanlar burada yıldız ayırmıyor. Tamamen temizliği iyi olan, denizleri güzel olan bölgedeki otellere daha çok yönelim oluyor. Zaten bizim de genelde alternatiflerimiz bu yönde."

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#Turizm Sektörü#Erken Rezervasyon#Turizm

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