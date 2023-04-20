Yerli doğal gaz onlara emanet... Komandolar göz açtırmıyor

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Türkiye bugün yerli ve milli enerjisine kavuşuyor. Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gaz Filyos'ta bulunan gaz işleme tesisine ulaştı. Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 20:23'te tesisin açılışını gerçekleştirecek.

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk bölgeden notları aktardı. Öztürk, tesisin korumasını jandarma komandoların gerçekleştirdiğini, güvenliği üst seviyede tutulduğunu, korumanın tesisin kurulmaya başladığı günden bu yana devam ettiğini belirtti.

Öztürk "Türkiye yerli gazı, milli enerjisi bugün devrye alınıyor. 2021 yılında Cumhurbaşkanı TUNA 1 kuyusunda 320 milyar metreküplük doğal gaz müjdesini duyurmasının ardından bu serüven başlamıştı ve yeni keşiflerle 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin keşfedildiği açıklandı. Yeni kuyular açılmaya devam edecek" dedi.

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CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün açıklamaları şöyle:

"JANDARMALAR KORUYOR, BÖLGE TARANIYOR"

Türkiye için önemli ve tarihi bir gün. Aslında çok önemli ve kritik noktadan yayın gerçekleştiriyor. Tesisin çok tepe noktasındayız. Gazın çıkarılacağı noktada kalabalık ekip var. Gaz karaya ulaştırılıyor burada. TPAO'nun gaz tesisi Zonguldak jandarmasına emanet, anbean tesisi takip ediyorlar. Koruyup gözetliyorlar. Karşımız doğal gaz işleme tesisi. Ateşi görüyoruz. 2 gündür bu ateş yanıyor, testler yapılıyor. Vana açıldı, alevler görülüyor. Akşam da daha büyük alev göreceğiz. Yerli doğal gaz sisteme alınmış olacak. Tören akşam yapılacak. Türk jandarması burada, görüyorsunuz. Bu bölge taranıyor, kameralarla inceleniyor, jandarma komandolar nöbet tutuyor. Güvenlik üst seviyede. Bu tesis kurulmaya başlandığından beri bu bölgede jandarmalar.

"AKDENİZ VE KARADENİZ'DE ENERJİ ARAYIŞLARI DEVAM EDECEK"

2 yılda tamamlanan bu tesiste 5 bin kişiden fazla çalışan oldu ve çalışmaya da devam edecek. Toplam rezerv 710 milyar metreküp. Türkiye Akdeniz, Karadeniz'de enerji arayışlarına devam edecek. Türkiye yerli gazı, milli enerjisi bugün devreye alınıyor. 2021 yılında Cumhurbaşkanı TUNA 1 kuyusunda 320 milyar metreküplük doğal gaz müjdesini duyurmasının ardından bu serüven başlamıştı ve yeni keşiflerle 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin keşfedildiği açıklandı. Yeni kuyular açılmaya devam edilecek. Bu akşam 20:23'te ilk faz devreye alınacak ve BOTAŞ üzerinden Mayıs ayında hanelere dağıtılacak. Akşam da müjde açıklanacak, ücretsiz doğal gaz ve indirimden söz ediliyor.

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"DOĞAL GAZ PEYDERPEY ÇIKARILACAK"

CNN Türk muhabiri Serdar Er, Karadeniz gazının peyderpey çıkarılacağını söyledi. Er "Tören alanında hazırlıklar devam ediyor. Saatler 20:23'ü gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla tören gerçekleşip Karadeniz gazı devreye alınacak. 710 milyar metreküplük gazdan bahsediyoruz. Mayıs ayında vatandaşların kullanımına sunulması bekleniyor. Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz sisteme entegre edilmiş olacak. 60 milyon metreküpe kadar peyderpey çıkarılacak" dedi.

HEYECANLI BEKLEYİŞ SÖZ KONUSU

Er "Cumhurbaşkanının programı söz konusu ve Erdoğan iftarda da burada olacak. Akabinde doğal gaz töreni başlatılacak. Heyecanlı bir bekleyiş söz konusu ve hazırlıklara devam ediliyor. Karadeniz'de gaz arama çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda burada yerli basın kuruluşu hazır halde. Bu noktada çalışmaların yürütüldüğünü ifade edebiliriz" açıklamasını yaptı.

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