Yatırımda ‘domino’ etkisi

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TÜRKİYE Genç İş İnsanları Derneği’nin (TÜGİAD) Girişimcilik ve İnovasyon Komisyonu toplantısı İstanbul’da Smart Office Bulvar 216’da gerçekleşti. Genel Başkan Nilüfer Çevikel’in de katıldığı toplantıda TÜGİAD Girişimcilik Ve İnovasyon Komisyonu Başkanı Mustafa Kopuk, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan yatırım fonu Domino Ventures hakkında bilgiler paylaştı. Çok önemli bir çalışmaya öncülük ettiklerinin altını çizen Genel Başkan Çevikel, “Girişimcilik konusu TÜGİAD’ın yakın markajında olmaya devam ediyor. Yine bir ilke imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

FARK YARATAN ÇALIŞMA

TÜGİAD’ın girişimcilik konusunda öncü çalışmalara imza atmaya devam ettiğinin altını çizen Genel Başkan Nilüfer Çevikel, zincire her geçen gün yeni bir halka eklendiğini belirterek “Girişimcilik ve İnovasyon Komisyonumuz, TÜGİAD’ın omurga niteliğindeki komisyonlardan biri. Genel Merkez Yönetimi olarak hem bizim, hem de komisyonlarımızın faaliyetleri her zaman öncü ve vizyon belirleyici niteliği taşıyan önemli faaliyetleri hayata geçiriyor. Türkiye’de girişimcilik kelimesi henüz fazla bilinmezken TÜGİAD bünyesinde Girişimcilik Komisyonu kurulmuştu. Bu çalışmamız, tüm Türkiye’deki girişimcilere ve start up’lara yol gösterici olarak rehberlik etmiştir. 18. Dönemimizde Girişimcilik ve İnovasyon Komisyonu Başkanlığı görevini üstlenen Mustafa Kopuk da bu vizyona yeni bir halka ekleyerek, yatırımcı olarak günümüzde nasıl pozisyon alınması gerektiğini Türk genç girişimcilere sunuyor. Günden güne değeri daha iyi anlaşılan ve üzerinde daha çok düşünülmesi gereken girişimcilikle ilgili fark yaratan çalışmalarımız ivme kazanarak devam edecek” diye konuştu.

‘YÜKSEK GETİRİ’

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Domino Ventures sayesinde ilk defa Türk iş insanlarının geniş katılımı ile bir yatırım fonu kurma kararı aldıklarını belirten Mustafa Kopuk da, “Domino, TÜGİAD öncülüğünde Türk iş insanları dernekleri tarafından kurulan Hollanda merkezli bir girişim sermayesi yatırım fonu olarak tanımlanabilir. Teknolojinin gücünden yararlanan ve global pazarlarda faaliyet gösteren Türk girişimcilere sermaye ve stratejik destek sağlayarak yatırımcılara yüksek getiri sunulacak. 20 milyon Euro’luk sermayenin büyük kısmı yurtdışından getiri-lecek” dedi.

‘CAN SUYU OLACAK’

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BAŞKAN Çevikel, Domino Ventures ile Türk girişimcilere destek olunacağını kaydetti. Nilüfer Çevikel, “20 milyon Euro’luk sermaye Türk girişimcilere harcanacak. Bizler insana yatırım yapmanın önemine her zaman dikkat çektik. Şimdi de finansmana erişim sağlamakta zorlanan girişimcilere can suyu olacak bu fon sayesinde girişimciye ve girişimlere yatırım yapmış olacağız” diye konuştu.