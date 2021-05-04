5 yıllık savaş sona erdi! İmzalar atıldı... 2 dev şirketten flaş karar

Fransız milyarder Vincent Bolloré ve Berlusconi ailesi, 2016'dan bu yana yayıncının hissesi konusunda anlaşmazlık içindeler. Sahipleri olduğu Fransız medya kuruluşu Vivendi ve İtalya merkezli basın-yayın şirketi olan Mediaset'in arasındaki hukuki anlaşmazlık işin içinden çıkılmaz bir hal almıştı. Ancak anlaşma sağlandı ve imzalar atıldı.

Financal Times'ın haberine göre anlaşma, Vivendi'yi Canal Plus ve Universal Music gibi şirketlerini kontrol eden Fransız milyarder Vincent Bolloré'yi, Mediaset'i yöneten eski İtalyan Başbakanı Silvio Berlusconi'nin ailesine karşı çeken bir anlaşmazlığı çözecek.

Şirketlerden yapılan ortak bir açıklamada, "Vivendi, Fininvest [Berlusconi aile holding şirketi] ve Mediaset, aralarındaki tüm dava ve iddialardan feragat ederek ihtilaflarına son vermek için küresel bir anlaşmaya vardıklarını duyurmaktan memnuniyet duyuyorlar" dendi.

KAVGA 2016'DA BAŞLADI

2016 yılında Vivendi, Mediaset’in yüzde 12,32 hissesini satın aldığını ve bu şirketteki hisselerinin oranını yüzde 20’ye çıkarmayı planladığını açıkladı. Yüzde 35’e yakın hissesi ile Mediaset’in en büyük hissedarı olan ve eski İtalya başbakanı Silvio Berlusconi ve ailesinin kontrolündeki holding şirketi Fininvest ise Fransız medya grubu Vivendi’nin bu hamlesini, Mediaset yönetimini ele geçirme atağı olarak niteledi.

İtalya’da yasal merciilere ve finans piyasaları rekabeti düzenleme kurumu Consob’a, Vivendi’nin manipülasyon yaptığı iddiasıyla başvuru yaptı.

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