Batan moda zinciri kurtarıldı

Cardiff, Galler merkezli Birleşik Krallık moda perakende zinciri Peacocks, İşletme Müdürü Steve Simpson tarafından devralınacak. Dev şirket aynı zamanda uluslararası bir konsorsiyumdan destek aldı.

BBC'nin haberine göre işletme daha önce Edinburgh Woolen Mills'e (EWM) aitti. Anlaşmanın sonucunda 2.000 iş kurtarılacak ve 200 mağaza kapanmaktan kurtarılacak.

2020'nin başında Peacocks 400 mağazaya sahipti, ancak çeşitli pandemi kısıtlamaları altında mücadele ederken bir dizi iş kaybı ve mağaza kapanışını duyurdu.

Yöneticilerden yapılan açıklamada, zincirin çöküşünün "Covid-19 kilitlenmesinin iş üzerindeki yıkıcı etkilerinden" kaynaklandığını söyledi.

Peacocks, bir yıl önce salgına giren 400 mağazaya sahipti ve çeşitli kısıtlamalar altında yönetmek için mücadele ederken bir dizi iş kaybı ve mağaza kapanışını duyurdu.

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