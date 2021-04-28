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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 28.04.2021 - 15:38 | Son Güncelleme:

Güney Koreli dev şirket vergi borcuna battı! On binlerce sanat eseri bağışlayacak

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Güney Koreli dev şirket vergi borcuna battı! On binlerce sanat eseri bağışlayacak

Samsung Electronics'in hayatını kaybeden eski Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-Hee’nin varisleri, vergi borcuna battı. Varisler vergiyi ödeyebilmek için sanat eseri bağışına başvurdu.

Güney Koreli elektronik şirketi Samsung Electronics’ten yapılan açıklamada, 2020’nin Ekim ayında hayatını kaybeden eski Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-Hee’nin varisleri olan eşi ve üç çocuğunun yüklü bir veraset ve intikal vergisi ödeyeceği bildirildi.

Lee ailesi tarafından yapılan açıklamada, ödenecek verginin, Güney Kore hükümetinin 2020 yılı veraset ve intikal vergi gelirlerinin yaklaşık 4 katına karşılık geldiği ifade edildi.

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Öte yandan, 11 milyar dolarlık vergide indirim amacıyla aile üyelerinin, Lee Kun-Hee’nin kişisel koleksiyonundan yaklaşık 23 bin parçayı iki ayrı devlet müzesine bağışlamayı planladığı kaydedildi. Yerel basındaki haberlere göre, söz konusu bağışlar ödenecek vergi miktarını milyarlarca dolar düşürecek.

Bağışlanacak eserler arasında dünyaca ünlü ressamlar Pablo Picasso, Claude Monet, Salvador Dali’ye ve çok sayıda Koreli ressama ait yapıtlar olduğu bildirildi.

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Bunun yanı sıra Lee ailesinin kanserli çocukların tedavisinde kullanılmak üzere 900 milyon dolar bağışta bulunacağı belirtildi.

11 milyar dolarlık vergi ödemesinin “yurttaşlık görevleri ve sorumlulukları” olduğunu belirten varislerin, kalan miktarı taksitlendirerek 5 yılda ödemeyi planladığı açıklandı.

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