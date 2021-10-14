Yasakla göç başlamıştı! Zirveye ABD oturdu... Uzmanlar uyardı

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Haziran ayında Çin, kripto para madenciliğini yasaklayan kararlar aldı. Eylül 2019'daki zirvesinde Çin, tüm Bitcoin madenciliğinin dörtte üçünden fazlasını oluşturuyordu.

CBECI, Çin'in uyguladığı baskının başlangıçta dünya çapında madencilikte yüzde 38'lik bir düşüşe yol açtığını açıkladı. Çin o zamandan beri tüm Bitcoin işlemlerini yasa dışı ilan etti.

İLK 3'TE YER ALAN ÜLKELER

Dün yayımlanan verilere göre, ABD’nin Bitcoin madenciliğindeki payı Çin’deki yasakların ardından yükseldi. Son gelişmelere paralel olarak ABD, dünyada en çok Bitcoin üreten ülke oldu.

Ağustos ayının sonuna kadar olan dört ayı kapsayan en son veriler, Bitcoin madenciliğinin yüzde 35,4'le şu anda ABD merkezli olduğunu gösteriyor. İkinci sırada ise yüzde 18,1 ile Kazakistan yer alıyor. Üçüncü sıradaki ülke ise yüzde 11'le Rusya. Özellikle Kazakistan, Nisan ayından bu yana kripto madenciliğine katkısını ikiye katladı.

YENİLENEBİLİR MADENCİLİK

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CBECI tarafından yapılan daha önceki araştırmalar, Çin'deki madencilerin yıllık göçünü ortaya çıkardı. Yasakla birlikte madenciler başka yerlerde ucuz elektrik aramak zorunda kalmıştı.

ABD'de önemli miktarda madencilik, hidroelektrikten elde edilen düşük maliyetli elektriğin bulunduğu Washington eyaleti gibi bölgelere dayanıyor. BBC'nin bildirdiği gibi, bazı Çinli madenciler Teksas'ın kuralsız elektrik şebekesinin sağladığı ucuz elektriğe göç etti.

Kazakistan'ın ise bir madencilik merkezi olarak büyümesinin çevresel bir maliyeti olacak. ABD Ticaret Bakanlığı'na göre, Kazakistan'ın elektriğinin yüzde 87'si "fosil yakıtlardan üretiliyor" ve kömür üretiminin yüzde 70'inden fazlasını oluşturuyor.

ELEKTRONİK ATIK SORUNU

Digiconomist blogunu yöneten Alex de Vries, BBC'ye Bitcoin'in çıkarıldığı yerdeki değişikliklerin "genel olarak CO2 emisyonları için kötü haber" olduğunu düşündüğünü söyledi.

Bununla birlikte, Bitcoin'in çevresel etkisi sera gazı emisyonlarıyla sınırlı değil. Bitcoin madenciliğinin, kullanılan bilgisayarlar hızla eskidiği için binlerce ton elektronik atık ürettiğini öne sürüldü.