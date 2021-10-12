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Son dakika... Dev bankanın CEO'su: Bitcoin değersiz

#Jamie Dimon#Bitcoin#Kripto Para
Son dakika... Dev bankanın CEOsu: Bitcoin değersiz

Kripto para birimlerinin atası Bitcoin hızlı yükselişe girmişken dünyanın en büyük bankalarından JP Morgan'ın CEO'su Jamie Dimon Bitcoin'i "değersiz" olarak tanımladı.

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Kripto para birimi Bitcoin'e karşı tutumu olan JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, Bitcoin'in değersiz olduğunu düşündüğünü söyledi. Dimon, kripto paraların hükümetler tarafından yapılan düzenlemeler neticesinde denetlenir hale geleceğini de açıkladı.

IIF tarafından gerçekleştirilen sanal etkinlikte konuşan Dimon "Kişisel olarak Bitcoin'in değersiz olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte bizim müşterilerimiz yetişkinler. Onlar bu görüşüme katılmıyor olabilirler. Eğer onlar Bitcoin alım veya satımına erişime sahip olmak istiyorlar ise biz onlara yasal, mümkün olduğu kadar temiz bir erişim verebiliriz. Ancak onlara saklama hizmeti veremeyiz" dedi.

Dimon, ABD'de kripto paralara ilişkin düzenleme ve denetleme getirilmesinin de yakın olduğunu kaydetti.

BITCOIN 57 BİN DOLARI DA AŞTI

Kripto para birimi Bitcoin sabah saatlerinde 57 bin dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Son günlerde hızlı yükselen Bitcoin için analistler 100 bin dolara ulaşabileceğini de belirtiyorlar.

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#Jamie Dimon#Bitcoin#Kripto Para