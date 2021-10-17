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Yaş meyve ve sebze ihracatında zirve Rusya'nın

#İhracat#Yaş Meyve Ve Sebze#Ekonomianasayfa

Türkiye'nin yılın 9 ayındaki 2 milyar 15 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 31'i 627 milyon 442 bin dolarla Rusya'ya yapıldı.

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Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, ocak-eylül döneminde yapılan yaş meyve ve sebze ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 2 milyar 15 milyon dolar oldu.

Dış satımın yüzde 31'i, geçen senenin ocak-eylül dönemine göre yüzde 15 artışla 627 milyon 442 bin dolarla Rusya'ya yapıldı. İhracatçılar, yılın 9 ayında bu ülkeye 834 bin 998 ton ürün gönderdi.

İhracatta Rusya'yı 238 milyon 24 bin dolarla Almanya, 158 milyon 306 bin dolarla Romanya, 155 milyon 939 bin dolarla Irak ve 113 milyon 898 bin dolarla Ukrayna takip etti.

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EN FAZLA ARTIŞ LİBYA VE SURİYE'DE

Sektörün ocak-eylül döneminde en çok ihracat artışı kaydettiği ülkeler ise Libya ve Suriye oldu.

Geçen yılın 9 ayında Libya'ya yapılan 4 milyon 945 bin dolarlık ihracat, bu yılın aynı döneminde yüzde 187 artarak 14 milyon 206 bin dolara ulaştı.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde Suriye'ye 25 milyon 175 bin dolar olan dış satım da 2021'in 9 ayında yüzde 186 artışla 72 milyon 58 bin dolar olarak kaydedildi.

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Sektörün, ocak-eylül döneminde en çok ihraç ettiği ürünler ise 264 milyon 759 milyon dolarla domates, 184 milyon 30 bin dolarla limon ve 184 milyon 5 bin dolarla kiraz-vişne oldu.

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"TANITIM KAMPANYALARI ÇOK BAŞARILI OLDU"

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, AA muhabirine, yaş sebze ve meyve ihracatında Rusya'nın önemli bir pazar olduğunu hatırlattı.

Bu ülkeye yapılan ihracatın artmasında tanıtım çalışmalarının önemli bir etkisinin olduğunu anlatan Sin, şöyle konuştu:

"Rusya'ya ihracatta durduk yerde bu noktaya gelinmedi. Orayı, sahayı, pazarı yakından bilen biriyim. Uzun yıllar önce Doğu Bloku ülkelerinin ilk dağıldığı yıllarda, ciddi bedeller ödeyerek o pazara tutunduk. Bunun devamında da tanıtım kampanyaları çok başarılı oldu. Önceki yıllarda Narenciye Tanıtım Grubu ile yaptığımız tanıtımların katkısı oldu. Rusya'da tanıtım konusunda birincilik ödülleri de aldık. Rusya'da biz her şekilde, her ortamda varız. Tabii ki mevcut pazarı koruyarak üstüne koymak ve geliştirmek lazım."

AKİB olarak Rusya'da 21-24 Eylül'de düzenlenen "World Food Moscow Fuarı"na katıldıklarını belirten Sin, fuarın bu ülkeye yönelik ihracat potansiyellerine olumlu katkı sunduğunu ifade etti.

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