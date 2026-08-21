Dolandırıcıların yeni yöntemi: Haber sitelerinde ‘Fatih Karahan’ tuzağı! Google’ın reklam sisteminde tehlikeli açık

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İnternet kullanıcılarını hedef alan dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Dolandırıcıların yıllardır kullandığı ‘ünlü isim + sansasyonel haber + yatırım fırsatı’ yöntemi artık yeni bir aşamaya taşınmış durumda. Sosyal medya platformlarında defalarca karşılaşılan sahte yatırım reklamları, bu kez internet sitelerindeki reklam alanlarını da kullanarak daha geniş kitlelere ulaşmaya başladı.



Özellikle haber sitelerinde karşılaşılan bazı reklamlar, ilk bakışta sıradan bir haber bağlantısı izlenimi veriyor. Ancak reklama tıklayan kullanıcılar, kısa süre içerisinde gerçeği yansıtmayan haberlerin ve yatırım vaatlerinin yer aldığı farklı internet sayfalarına yönlendiriliyor.



Yöntemin dikkat çeken bir diğer tarafı ise reklamların güvenilir haber kuruluşlarının reklam alanlarında karşımıza çıkabilmesi. Reklam sistemlerine sıradan ve zararsız bir işletme kampanyası izlenimi veren içeriklerin, kullanıcı karşısına çıktığında farklı sayfalar ve mesajlar sunabilmesi ise dijital reklamcılıkta ‘cloaking’ olarak bilinen reklam gizleme veya manipülasyon yöntemini akıllara getiriyor.





SAHTE BAŞLIKLA KULLANICILARIN İLGİSİNİ ÇEKİYORLAR



REKLAMA TIKLAYAN FARKLI BİR SAYFAYA YÖNLENDİRİLİYOR

REKLAM ENGELLENİNCE ALAN ADINI DEĞİŞTİRİYORLAR



UZMANLAR DENETİM SÜREÇLERİNE DİKKAT ÇEKİYOR



GOOGLE'IN REKLAM EKOSİSTEMİ TARTIŞMANIN MERKEZİNDE

KULLANICILAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

