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İhracat dolu dizgin

#İhracat#Rekor#Ticaret Bakanı Mehmet Muş
İhracat dolu dizgin

İhracatta eylül ayında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Eylül ayında yapılan ihracat, geçen yıla göre yüzde 30 artarak 20.8 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracat değeri 212 milyar doları aşarken, yılın ilk 9 ayında yapılan ihracat 161 milyar dolara çıktı.

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Eylül ayı dış ticaret rakamları açıklandı. Eylül ayında yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30’luk artışla Cumhuriyet tarihinde ilk kez 20 milyar dolar seviyesini aştı. Son 12 aylık ihracat da 212.2 milyar dolarla yıl sonu orta vadeli program hedefi olan 211 milyar doların üzerine çıktı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile düzenlediği basın toplantısında eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. İhracatın, ülke ekonomisinin lokomotifi olmaya devam ettiğine dikkati çeken Muş, 2021 yılı boyunca ortaya konulan güçlü ihracat performansının eylül ayında da sürdüğünü söyledi.

İhracat dolu dizgin

9 AYDA 161 MİLYAR DOLAR

Muş, ihracat rakamlarına ilişkin şu bilgileri verdi: “İhracatımız, geçtiğimiz yılın eylül ayına göre yüzde 30’luk artışla 20.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Yani Cumhuriyet tarihimizde ilk kez aylık bazda 20 milyar dolar eşiğini aşmış bulunmaktayız. Ayrıca son 12 aylık ihracat değerimiz 212.2 milyar dolarla yeni bir Cumhuriyet rekoru kırmayı başarmıştır. Bu değerle yıl sonu Orta Vadeli Program (OVP) hedefimiz olan 211 milyar doların da üzerine çıkmış oluyoruz. Bu, ihracat anlamında elde edilmiş çok büyük bir başarıdır.“ Muş, ocak-eylül döneminde ise ihracatın geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 36 artarak 161 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

İhracat dolu dizgin



İTHALAT YÜZDE 12 ARTTI

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Bakan Muş, ithalat verilerine ilişkin olarak da şunları söyledi: “İthalatımız, eylül ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 12 artışla 23.4 milyar dolar olmuştur. Ocak-eylül dönemi ithalatımız, 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 193.4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Şu hususun memnuniyetle altını çizmek isterim ki 2021 yılı eylül ayında gerçekleşen 44.2 milyar dolar değerindeki ticaret hacmi en yüksek aylık dış ticaret hacmidir.” Bir diğer önemli gösterge olan ihracatın ithalatı karşılama oranının, ocak-eylül döneminde geçen yıla göre 7.5 puan artışla yüzde 83.3’e yükseldiğine dikkati çeken Muş, bir zamanlar bu oranın yüzde 50’li seviyelerde olduğunu belirtti. Eylül ayında ise ihracatın ithalatı karşılama oranının geçen yılın aynı ayına göre 12.2 puan artışla yüzde 88.9’a ulaştığını dile getiren Muş, dış ticaret açığının da ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15 azalarak 32.4 milyar dolara gerilediğine işaret etti.

Ağustos ayı ihracatında büyük artış

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İHRACATÇIYA ÖZEL FİNANSMAN

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İHRACATÇILARIN önündeki engelleri kaldırmak için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Bakan Mehmet Muş, finansmana erişimin ihracatçıların en önemli meselelerinden birisi olduğunu bildiklerini söyledi. Bu noktada kolaylaştırıcı adımlar konusunda birtakım istişarelerde bulunduklarını belirten Muş, şunları kaydetti: “Neticede Sayın Cumhurbaşkanı’mızın 2 hafta önce müjdesini verdiği İhracatı Geliştirme Fonu’nu kurguladık. İşte bu fon ile tamamen ihracat odaklı ve sadece ihracatçılarımıza hizmet verecek bir finansman imkanını sunuyor olacağız. İhracatı Geliştirme Fonu, ihracatımızda yakaladığımız seviyeleri daha da yukarıya taşıyacak finansman imkanlarını temin edecektir. Birçok farklı kurumun el birliğiyle ortaya çıkacak bu güçlü yapı sayesinde, ihracatçılarımızın finansmana erişiminde teminat sorununu ortadan kaldıracağız. Ben bir kez daha bu yeni fonun, ki biz buna kısaca İGF diyoruz, ihracatçılarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.”

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HEDEF 300 MİLYAR DOLAR

TİM Başkanı İsmail Gülle de, “İhracatçılarımız sayesinde, küresel krizlerde, üretimini aksatmamayı, siparişleri yetiştirmeyi başaran tek ülke olarak öne çıktık. Dünya bunun farkında, fuarlarımızda görüyoruz ki yabancılar sırada bekliyor. Şu an tam kapasite çalışmamız, gelen taleplere yetişemememiz daha başlangıç. Son 12 ayda 212.2 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek, yıllık ihracat hedefimiz olan 211 milyar dolara aşmayı başardık. Böylelikle, Orta Vadeli Program hedefini şimdiden yakalamış olduk. Son 13 ayın 11’inde ihracat rekorları kırdık. İnşallah 2026’da, 5 sene gibi kısa bir sürede 300 milyar dolara ulaşacağız” şeklinde konuştu.

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#İhracat#Rekor#Ticaret Bakanı Mehmet Muş