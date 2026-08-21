Gökyüzündeki yeni güç: Bayraktar KALKAN! Uzman isimden dikkat çeken F35 benzetmesi… Özellikleri neler?

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Türkiye’nin savunma sanayisinde insansız sistemler alanındaki yükselişi yeni bir adımla daha güç kazandı. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında düzenlenen törenle envantere alındı.



Pist ve altyapı ihtiyacını ortadan kaldıran dikey kalkış-iniş kabiliyeti, yüksek otonomi seviyesi ve uzun operasyonel menziliyle KALKAN, keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde önemli bir kapasite sunuyor.



Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan’ın açılış programının ardından Bayraktar KALKAN DİHA’nın envantere alınması dolayısıyla tören düzenlendi. TCG Oruçreis’teki törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, kuvvet komutanları, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve savunma sanayisi sektörünün temsilcileri katıldı.





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