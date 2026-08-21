Gökyüzündeki yeni güç: Bayraktar KALKAN! Uzman isimden dikkat çeken F35 benzetmesi… Özellikleri neler?

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2026 13:48
Türkiye’nin insansız sistemlerdeki dikkat çeken adımlarından biri daha envantere girdi. Baykar’ın geliştirdiği Bayraktar KALKAN DİHA, dikey kalkış ve iniş kabiliyetiyle yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Pist ihtiyacını ortadan kaldıran sistem, farklı görevlerde önemli bir avantaj sunuyor. Peki KALKAN’ı öne çıkaran özellikleri neler? Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş ile mercek altına aldık.
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Türkiye’nin savunma sanayisinde insansız sistemler alanındaki yükselişi yeni bir adımla daha güç kazandı. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında düzenlenen törenle envantere alındı.PİST GEREKTİRMEDEN GÖREV YAPIYOR
Pist ve altyapı ihtiyacını ortadan kaldıran dikey kalkış-iniş kabiliyeti, yüksek otonomi seviyesi ve uzun operasyonel menziliyle KALKAN, keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde önemli bir kapasite sunuyor.
Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan’ın açılış programının ardından Bayraktar KALKAN DİHA’nın envantere alınması dolayısıyla tören düzenlendi. TCG Oruçreis’teki törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, kuvvet komutanları, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve savunma sanayisi sektörünün temsilcileri katıldı.
Bayraktar KALKAN’ın en dikkat çekici özelliklerinden biri, piste ihtiyaç duymadan tam otonom dikey kalkış ve iniş gerçekleştirebilmesi. Bu özellik, aracın farklı arazi ve operasyon koşullarında kullanılabilmesine imkân sağlarken, özellikle hızlı konuşlanmanın kritik olduğu görevlerde önemli bir avantaj oluşturuyor.KALKAN, kalkış ve iniş aşamalarında elektrikli motorlarından yararlanırken seyir uçuşunu içten yanmalı motoruyla sürdürüyor. Böylece dikey kalkışın sağladığı esneklik ile sabit kanatlı uçuşun sunduğu verimlilik aynı platformda buluşturuluyor.
Gelişmiş uçuş kontrol sistemiyle öne çıkan KALKAN; otonom rota takibi, nesne takibi, belirli bölgede bekleme ve eve dönüş gibi görevleri yüksek hassasiyetle gerçekleştirebiliyor. Tam otonom uçuş kabiliyetinin yanında yarı otonom kullanım seçenekleri de sunan sistem, farklı operasyon ihtiyaçlarına uyarlanabiliyor.‘BUNU F-35’İN DİKEY KALKIŞ VE İNİŞ KABİLİYETİNE BENZETEBİLİRİZ’
Bayraktar KALKAN DİHA’nın envantere alınmasının savunma sanayisi açısından önemli bir kazanım olduğunu belirten emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, dikey kalkış ve iniş kabiliyetinin platforma önemli bir operasyonel esneklik kazandırdığına dikkat çekti.
Karakuş, KALKAN’ın pist ihtiyacını ortadan kaldıran yapısının özellikle farklı arazi ve operasyon koşullarında ciddi avantaj sağlayacağını belirterek, “Dikine kalkış ve iniş, çok daha rahat bir operasyon ortamı sağlıyor. Bunu F-35’in dikey kalkış ve iniş kabiliyetine benzetebiliriz. Kalkan, çok küçük bir alanda, adeta bir basketbol sahası büyüklüğündeki bir alanda bile dikey olarak kalkıp inebiliyor. Uzun bir piste, örneğin 200 metrelik bir piste ihtiyaç duymadan görev yapabilmesi açısından son derece önemli bir imkân sağlıyor”
dedi.
F-35 ailesinin sadece F-35B adlı özel varyantı kısa kalkış ve dikey iniş (STOVL/VTOL) kabiliyetine sahip olduğunun da altını çizelim.
Dikey kalkış ve iniş teknolojisinin dünyada giderek yaygınlaştığını ifade eden Karakuş, Türkiye’nin bu alanda kendi kabiliyetini geliştirmesinin ve KALKAN’ı Türk Silahlı Kuvvetleri
envanterine dahil etmesinin önemli bir adım olduğunu vurguladı.
Karakuş, “Bu teknoloji dünyada gelişiyor ve birçok ülke bu alanda çalışmalar yürütüyor. Türkiye’nin de böyle bir atılım gerçekleştirmesi ve bu aracı Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine sokması oldukça önemli ve güzel bir gelişme. Özellikle operasyonel esneklik ve hızlı konuşlanma açısından bu tür sistemlerin önemi giderek artıyor”
diye konuştu.‘BU ATILIM TÜRKİYE'NİN CAYDIRICILIĞINA KATKI SUNUYOR’
KALKAN gibi insansız sistemlerin Türkiye’nin caydırıcılığına da katkı sunduğunu belirten Erdoğan Karakuş, özellikle bölgedeki gelişmelerin dikkate alınması gerektiğini söyledi.
Karakuş, “Bölgedeki gelişmeler dikkate alındığında, bu konularda ilerleme kaydetmemiz bizim caydırıcılığımızı ciddi şekilde artırıyor. Bu araçlar ve insansız sistemler konusunda attığımız her yeni adım, Türkiye’nin savunma kapasitesini güçlendirdiği gibi karşı tarafa da güçlü bir mesaj ve adeta bir gözdağı niteliği taşıyor”
ifadelerini kullandı.KOMPAKT TASARIM, YÜKSEK GÖREV KAPASİTESİ
Bayraktar KALKAN’ın teknik özellikleri de platformun görev kapasitesini ortaya koyuyor. Haberleşme menzili 70 kilometrenin üzerinde bulunan KALKAN’ın azami kalkış ağırlığı 78 kilogram. Faydalı yük kapasitesi ise 3 kilogram olarak belirtiliyor.
Bu özellikleriyle KALKAN, özellikle keşif, gözetleme ve istihbarat faaliyetlerinde kullanılmak üzere geliştirilen kompakt ancak yüksek kabiliyetli bir hava aracı olarak öne çıkıyor. Otonom görev yetenekleri sayesinde operatör üzerindeki yükü azaltan sistem, görev planlamasından uçuşun icrasına kadar birçok aşamada gelişmiş otomasyon imkanları sunuyor.