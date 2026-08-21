Marmara’daki depremlerin ardından bu kez Ilgaz sallandı: Yeri dikkat çekti! ‘Kuzey Anadolu Fayı’nın tam üzerine düşüyor’

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Marmara Denizi’nde son iki-üç gündür art arda meydana gelen küçük ölçekli depremler, bölgedeki sismik hareketliliği yeniden gündeme taşıdı. İstanbul Adaları’nın güneyinde, yaklaşık 20 kilometre yarıçapındaki alanda büyüklükleri 0,7 ile 3,1 arasında değişen 100’den fazla deprem kaydedildi.



Marmara’daki depremlere ilişkin detaylara, özellikle ne kadarlık bir fay alanının kırıldığına dair bilgilere aşağıdaki haberimden ulaşabilirsiniz.

Marmara’daki hareketlilik sürerken, Kuzey Anadolu Fayı üzerinde bulunan Ilgaz’da da dikkat çeken bir sarsıntı meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, saat 05.06’da merkez üssü Ilgaz olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 12,01 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.



‘DEPREM DOĞRUDAN KUZEY ANADOLU FAYI’NIN ÜZERİNE DÜŞÜYOR’



AFAD Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Ilgaz’da meydana gelen depremin konumuna dikkat çekerek, sarsıntının Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kesiminde ve fay zonu üzerinde gerçekleştiğini belirtti: “Meydana gelen ve Kandilli Rasathanesi’nin de 4,4 olarak açıkladığı deprem, Ilgaz’ın kuzeyinde Kuzey Anadolu Fayı’nın tam üzerine düşen bir deprem.”



Genelde Kuzey Anadolu Fayı’nın üzerinde deprem dışında, bölgedeki tali faylarda sarsıntılar gerçekleşiyor. Peki, direkt bu sefer fayın üstüne düşen yerdeki depremi nasıl yorumlamak gerekiyor?



Bu soruma Şükrü Ersoy, “Depremin meydana geldiği yer haritada fayın üzerinde gözüküyor ama biz büyük ölçekli haritalarda fayı bir çizgi olarak çiziyoruz. Çok yakınına gittiğiniz zaman ana fayın yanında dalları vardır, ana segmentin içinde. Burada elbette basit çizilir. Bunun daha iyi çözümlemesini yapmak için saha çalışması gerekir” cevabını verdi.





‘12 KİLOMETRELİK DERİNLİK NORMAL’



#DEPREM

Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer:Ilgaz (Çankırı)

Tarih:2026-08-21

Saat:05:06:17 TSİ

Enlem:41.0315 N

Boylam:33.6555 E

Derinlik:12.01 km

Detay:https://t.co/WR0E1AFuEe@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 21, 2026

‘BÖLGE GEÇMİŞTE BÜYÜK SARSINTILAR YAŞADI’



‘SİSMİK AKTİVİTENİN CİDDİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR’



‘BÜYÜK DEPREM ÜRETİR DEMEK YANLIŞ OLUR’



Ilgaz’daki depremin yaklaşık 12 kilometre derinlikte meydana gelmesinin de bölgenin tektonik yapısı açısından olağan olduğunu belirten Şükrü Ersoy, depremlerin oluşabileceği kırılgan yer kabuğunun derinliğine dikkat çekti:Ilgaz ve çevresinin geçmişte de büyük depremlere sahne olduğunu belirten Şükrü Ersoy, tarihsel kayıtlarda yer alan güçlü sarsıntılara dikkat çekti.Bölgede daha sonraki yıllarda da önemli sarsıntılar meydana geldiğini belirten uzman isim, 1951 ve 1953 yıllarında yaşanan Kurşunlu depremlerine de dikkat çekti:Bölgede daha sonraki yıllarda da önemli sarsıntılar meydana geldiğini belirten uzman isim, 1951 ve 1953 yıllarında yaşanan Kurşunlu depremlerine de dikkat çekti:Bölgedeki tarihsel depremler birlikte değerlendirildiğinde Ilgaz ve çevresinin aktif bir tektonik kuşak üzerinde bulunduğuna dikkat çeken Şükrü Ersoy, geçmişte yaşanan büyük depremlerin bölgedeki sismik aktivitenin önemini ortaya koyduğunu söyledi.Ersoy,ifadelerini kullandı.Yaşanan depremin yeni ve daha büyük bir deprem beklentisine yol açmaması gerektiğini belirten Şükrü Ersoy, tek başına bu sarsıntılardan yola çıkarak büyük bir deprem öngörüsünde bulunmanın doğru olmadığını söyledi.Geçmişte meydana gelen büyük depremler sırasında kırılmamış bazı kesimlerin bulunabileceğine de işaret eden uzman isim, bu alanlarda yeni sarsıntıların meydana gelmesinin mümkün olduğunu ancak bunun doğrudan büyük bir deprem olacağı anlamına gelmediğini vurguladı.