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Yabancılar akın etti... Yüzde 45 değerlendi! En çok tercih edilen ilçeler belli oldu

#Türkiye İstatistik Kurumu#Konut Satışları#Yabancıya Konut Satışı
Yabancılar akın etti... Yüzde 45 değerlendi En çok tercih edilen ilçeler belli oldu
Kübra GENÇ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yabancılara yapılan konut satışları 2021 yılı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,1 arttı. Yabancı yatırımcılar konut alımında en çok İstanbul, Antalya ve Ankara’yı seçerken, tercih ettikleri ilçeler de belli oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 1 milyon 491 bin 856 konutun 2021 yılında satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları 2021 yılı Aralık ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,1 artarak 7 bin 841 oldu. Aralık ayında yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 3 bin 300 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 827 konut satışı ile Antalya, 489 konut satışı ile Ankara izledi.

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EN ÇOK İRAN VATANDAŞLARI SATIN ALDI

İran vatandaşları 2021 yılında Türkiye'den 10 bin 56 konut satın aldı. İran'ı, 8 bin 661 konut ile Irak ve 5 bin 379 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi. İran vatandaşları 2021 yılı Aralık ayında ise Türkiye'den bin 462 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla bin 39 konut ile Irak, 885 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

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Yabancılar akın etti... Yüzde 45 değerlendi En çok tercih edilen ilçeler belli oldu

Diğer ülkeler sırasıyla şu şekilde: (Liste yıllık bazda en yüksekten geriye doğru gidiyor.)

Afganistan vatandaşları 2021'de 2 bin 762, aralık ayında 254 konut satın alırken, Alman vatandaşları 2021'de 2 bin 358, aralık ayında 296 konut satın alımı gerçekleştirdi. Kazakistan vatandaşları ise Almanları takip etti. 2021'de 2 bin 90 konut satışı ve aralık ayında 282 konut satın satışı gerçekleşti. Kuveyt vatandaşları 2021'de 1.791, aralık ayında 263 konut satın alırken, Azerbaycan'dan 2021'de 1.517, aralık ayında 192 adet ve ABD'den 2021'de 1416, aralık ayında 151 konut satın alan oldu. 

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Yemen vatandaşları 2021'de 1.332, Filistin vatandaşları 2021'de 1.296, Ürdün vatandaşları 2021'de 1257, Ukrayna vatandaşları 2021'de 1246 ve Mısır vatandaşları 2021'de 1166 konut satın aldı. İngiltere vatandaşları 2021'de 1089 konut satın alırken, Lübnan vatandaşları İngilizleri takip etti ve 2021'de 1.022 konut satın aldı.

Yabancılar akın etti... Yüzde 45 değerlendi En çok tercih edilen ilçeler belli oldu

Teknoloji odaklı değerleme platformu Endeksa’nın verilerine Antalya’da yıllık değer artışı yüzde 78, ortalama konut satış fiyatı 639 bin TL, Mersin’de yıllık değer artışı yüzde 76, ortalama konut satış fiyatı 484 bin 375 TL, İstanbul’da ise yıllık değer artışı yüzde 74, ortalama konut satış fiyatı 690 bin TL.

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Yabancılar akın etti... Yüzde 45 değerlendi En çok tercih edilen ilçeler belli oldu

DENİZ KENARI VE ORMAN TERCİH EDİLİYOR

Endeksa CEO’su Görkem Öğüt’ün aktardığı bilgilere göre yabancıların ülkemizden konut alırken büyük şehirler ve çoğunlukla deniz kenarı veya ormanlık gibi doğal güzellikleri ile öne çıkan bölgeleri tercih ediyor. Öğüt yaptığı açıklamada, “Yabancıların konut aldıkları bölgeler içerisinde yüzde 45 ile İstanbul en yüksek paya sahip. İstanbul’dan sonra yüzde 21 pay ile Antalya geliyor. Yabancıların konut aldıkları bölgeler incelendiğinde en fazla değer artışının Antalya, Mersin ve İstanbul’da olduğu görülüyor” dedi.

Yabancılar akın etti... Yüzde 45 değerlendi En çok tercih edilen ilçeler belli oldu

EN ÇOK TERCİH EDİLEN İLÇELER BELLİ OLDU

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, "Yabancı yatırımcılar konut alımında en çok İstanbul, Antalya ve Ankara’yı seçti. Aralık ayında İstanbul’da 3 bin 300, Ankara’da 1827 ve Antalya’da 489 adet konut yabancılara satıldı. Mersin, Yalova, Bursa, İzmir, Sakarya, Samsun ve Trabzon takip etti. 2021 yılı geneline bakarsak toplam 56 bin 576 konut yabancılara satılmış oldu. İstanbul yabancılara konut satışının yüzde 45 oran ile en çok yapıldığı il olarak en başta gelmektedir. İstanbul genelinde de Esenyurt, Beylikdüzü ve Başakşehir ilçeleri en çok yabancılara konut satılan ilçeler olarak öne çıkmaktadır" dedi. 

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İKLİM KOŞULLARI ANTALYA'YA ÇEKİYOR

Yazıcı açıklamasının devamında "Türkiye gayrimenkul dinamiklerinin en fazla olduğu, alım satımın yoğun yapıldığı, markalı konut projelerine sahip il olması nedeniyle tercih sıralamasında ilk sırada İstanbul’un olmasına birkaç neden olarak söyleyebiliriz.  İklim koşulları, önemli turizm bölgelerimizden biri olması, büyükşehir statüsünde olması ve özellikle oturmak içinde tercih edilmesi yabancılar için Antalya’yı üst sıralardaki tercih nedeni yapmaktadır. Başkentimiz Ankara için ülkenin yönetim merkezi olması, ticari ve ekonomik etkinliğinin yüksek olması ve markalı konut projeleri barındırması nedeniyle tercih edildiğini söyleyebiliriz" ifadesinde bulundu. 

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#Türkiye İstatistik Kurumu#Konut Satışları#Yabancıya Konut Satışı

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