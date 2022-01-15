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Son dakika... Bakan Akar duyurdu! 'Cezalandırma operasyonları'nda 44 terörist etkisiz hale getirildi

#Terörle Mücadele#Bakan Akar#MSB

Milli Savunma Bakanı Akar, Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan 'Cezalandırma operasyonları' sonucunda 44 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Bakan Akar, PKK'lı teröristlerin Akçakale'de el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlediği 3 askerin şehit olduğu saldırının ardından başlatılan cezalandırma operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Akar, teröristlerin EYP'li saldırısında 3 kahraman Mehmetçiğin şehit olduğunu hatırlatarak, "Hain saldırının ardından belirlenen hedeflere yönelik cezalandırma operasyonları başlattık. Cezalandırma operasyonları sonucunda kahraman Mehmetçik tarafından, son durum itibarıyla, 44 terörist etkisiz hale getirildi.

Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Suriye’deki muhataplarımızın mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Sınırlarımızın ötesinden gelen, planlandığını değerlendirdiğimiz saldırıların tahammül sınırlarımızı zorladığını hatta tahammül sınırlarımızı aştığını söyleyebiliriz. Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

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#Terörle Mücadele#Bakan Akar#MSB

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