WhatsApp kullananlar dikkat! Çok konuşulacak yeni özellik geldi

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından WhatsApp, yeni özelliğini duyurdu. Yayına alınan özellikle tek gösterimlik video ve fotoğraf paylaşımı yapılabiliyor. Hafta içinde tüm kullanıcılara sağlanacak özellik "View Once" yani “bir kez görüntüle” olarak adlandırılıyor. Özellik kullanıcıların sohbet içerisinde kaybolmadan önce yalnızca bir kez görüntülenebilen fotoğraf ve video göndermelerine olanak tanıyor.

Snapchat, Instagram ve Messenger'da da kullanılan bu özellik için kullanıcıların zamanlayıcı simgesini seçmeleri gerekecek. Bu özellik kapsamında gönderilen video ya da fotoğraflar cihaza indirilmeyecek. Alıcı gönderiyi bir kez gördüğünde bir daha görmeyecek.

New feature alert!



You can now send photos and videos that disappear after they’ve been opened via View Once on WhatsApp, giving you more control over your chats privacy! pic.twitter.com/Ig5BWbX1Ow