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Vatandaşa kira ve faiz desteği birlikte verilecek: Evini dönüştürene ‘çifte destek’

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Resmi Gazete#Kentsel Dönüşüm
Vatandaşa kira ve faiz desteği birlikte verilecek: Evini dönüştürene ‘çifte destek’

Kentsel dönüşüm seferberliğine hız kazandıracak önemli adımlar atıldı. Yapılan düzenlemeyle dönüşümde destek kapsamı genişletildi. Bugüne kadar evi dönüşüme giren vatandaş, kira desteği ya da banka kredilerine verilen faiz desteğinden birini seçebiliyordu. Artık iki destek birlikte kullanılacak. Gecekonduda yaşayan vatandaş da evi dönüşüme girerse aynı destekleri alabilecek.

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Ülke genelinde milyonlarca riskli yapının yenilenmesi için başlatılan kentsel dönüşüm seferberliği devam ederken, sürece hız kazandıracak önemli düzenlemeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kentsel dönüşüm projelerini hızlandıracak adımlar atılacağını söylemişti. İşte bu kapsamda dün Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle hak sahiplerine verilen destekler düzenlendi. Bugüne kadar vatandaşa ‘kira desteği ya da banka kredilerine faiz desteğinden birini seç’ deniliyordu. Artık her iki destek eş zamanlı verilecek. Düzenleme ile ‘riskli yapı’ şartı aranmadan tüm dönüşüm projelerinde vatandaşa destek verilmesinin önü açılırken, gecekonduda yaşayanların da bu imkanlardan yararlanması sağlanacak. Düzenlemenin detaylarını anlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen şunları söyledi:

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Vatandaşa kira ve faiz desteği birlikte verilecek: Evini dönüştürene ‘çifte destek’

Vedad Gürgen

İŞTE YENİ DÜZENLEME

1-“Dönüşümde bir ‘riskli yapı’ bir de ‘riskli alan’ var. Riskli yapı için karot alınıp tespit yapılıyor. Riskli alan Cumhurbaşkanlığı kararı ile açıklanıyor. Eskiden mevzuatta sadece ‘riskli yapı’ ifadesi kullanılıyordu. Bu düzeltilerek tüm dönüşüm projeleri destek kapsamına alındı. Alan bazlı dönüşümde de vatandaş yardım alabilecek.

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2-Dönüşümde hak sahibi vatandaş kira yardımı ve kullanılan banka kredilere verilen faiz desteğinden aynı anda faydalanamıyordu. Şimdi her iki destekten faydalanabilecek. Bunun için bir yönetmelik üzerinde çalışıyoruz.

3-Gecekonduda yaşayan vatandaş da kira ve faiz desteğinden faydalanabilecek. Dönüşüm alanında bizim yaptığımız projeden ev alırken, ya da kendi evini yaptırmak istediğinde kredi çekerse faiz desteği verilecek.”

RAKAMLARLA KENTSEL DÖNÜŞÜM

Ülke genelinde 6.5 milyon riskli konut bulunurken, 1.3 milyon konutun acil dönüşüme girmesi gerektiği belirtiliyor. 5 yıl içinde acil kapsamındaki tüm yapıların yenilenmesi hedefleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamlandıklarını, 120 milyar lira yatırım bedeliyle 350 bin dönüşüm ve sosyal konutun inşasının sürdüğünü söyledi. Kurum, İstanbul’da 300 bin konutun dönüşümünü tamamladıklarını, 140 bin konutun dönüşümünün de devam ettiğini kaydetti.

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BAKANLIK HANGİ DESTEKLERİ VERİYOR?

-Riskli yapıda maliklere aylık, kiracılara defaten kira yardımı yapılıyor. Tutar, illere göre değişirken İstanbul’da 1500 liraya kadar çıkıyor. Yardım riskli yapıda 18 ay, riskli alanda 48 aya kadar sürüyor.

-Şubat ayında yapılan düzenlemeyle konut ve işyerinin dönüşümü için verilen ‘faiz destekli kredilerde’ limit yükseltilmişti. 200 bin liralık dönüşüm kredisi 400 bin liraya çıkarken, 80 bin lira olan güçlendirme kredisi 160 bin lira oldu.

-Bakanlık kullanılan bu kredilere yıllık 400 baz puana kadar destek veriyor. Desteğin miktarı binanın enerji verimliliğine göre de değişebiliyor.

-Riskli yapılar yenilenirken tapu, noter gibi harçlardan muafiyet sağlanırken, damga vergisi de ödenmiyor.

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-Vatandaş müteahhitle kat karşılığı anlaşma yapmadan evini kendi dönüştürürse yüzde 18 yerine yüzde 1 KDV ödüyor.

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