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Dakikalarca dayak yemişti: Elif’in ölümü aydınlatılacak

#İstanbul#Sultangazi#Elif Çakal
Dakikalarca dayak yemişti: Elif’in ölümü aydınlatılacak

Arkadaşlarıyla birlikte dışarı çıktıktan sonra uçuruma düşerek hayatını kaybeden Elif Çakal’ın öldüğü yerde keşif yapılmasına karar verildi. Elif’i ölmeden önce darp eden arkadaşları keşifte o günü anlatacak.

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İstanbul Sultangazi’de 15 yaşındaki Elif Çakal, 26 Haziran 2021 günü arkadaşlarıyla birlikte dışarı çıktı. Aynı günün akşamında eski bir taşocağına düşerek hayatını kaybetti. Arkadaşları Elif’in uçurumdan aşağı atlayarak intihar ettiğini öne sürdü. Ancak Elif’in o gün yanında olan arkadaşları Tuana Y. ve Senem T. tarafından dövüldüğü, Gürkan K. ve Ufuk B.’nin ise o anları kameraya aldığı ortaya çıktı. Görüntülerde, Elif arkadaşları tarafından dakikalarca dövülüyor sonra da bir kenarda gözyaşlarına boğuluyordu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Elif’in ölümünü şüpheli bularak arkadaşları Gürkan K., Ufuk B., Tuana Y. ve Senem T.’ye dava açtı. Davaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil oldu.

Dakikalarca dayak yemişti: Elif’in ölümü aydınlatılacak

‘KIZIM HAYATI SEVİYORDU’İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada ifade veren Elif’in babası Abdülkadir Aydın, “Kızım hayatı seven biriydi. İntihar etmiş olamaz. Daha önce herhangi bir intihar girişiminde de bulunmamıştı” dedi. Elif’in ailesi ve bakanlık avukatları olay yerinde keşif yapılmasını talep etti.

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Mahkeme heyeti, Elif’in hayatını kaybettiği yerde keşif yapılmasına, sanık ve tanıkların gördüklerini tek tek anlatmasına karar verdi. Sanıkların tümü hakkında imza yükümlülüğünü kaldıran mahkeme, yurtdışı çıkış yasağının ise sürmesine hükmetti.

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#İstanbul#Sultangazi#Elif Çakal

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