Uzaktan müşteri olmanın püf noktaları

Bankalar, 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebilecek. Bankalar Birliği uzaktan hesap açtırmak isteyenleri 12 adımda bilgilendirdi. Bankalar Birliği’nin verdiği bilgiye göre öncelikle uzaktan kimlik tespiti için yeni TC kimlik kartına ve akıllı telefona sahip olunması gerekiyor. Kimlik kartının üzerindeki bilgiler de okunabilir olacak.

ÖNCE FORM DOLDURULMALI

Bankalar Birliği 1 Nisan 2021 tarihinde ‘Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmeliğin’ çıktığını hatırlatarak, bankaların uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebileceklerini duyurdu. Uzaktan banka müşterisi olmak veya hesap açtırmak isteyen kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla bir çalışma yapıldığı belirtilerek, uzaktan kimlik tespiti sürecinde, görüntülü görüşme başlamadan önce hesap açmak istenilen bankanın mobil uygulaması veya banka internet sitesi üzerinden elektronik ortamda doldurulan bir form ile başvuruda bulunulabileceği uyarısı yapıldı. Bankalar Birliği’nin uyarıları şöyle sıralandı:

12 ADIMDA UZAKTAN HESAP AÇMA

1- Uzaktan kimlik tespiti için mutlaka yeni T.C. Kimlik Kartına ve akıllı telefona sahip olmalısınız.

2- Kimlik kartınızın üzerindeki bilgiler okunabilir olmalı. Hasar görmüş bir kimlik kartı ile işlem yapılamaz.

3- Hesap açmak istediğiniz bankanın mobil uygulamasını akıllı cep telefonunuza indirin veya banka internet sitesine adresine girin.

4- Mobil uygulamayı indireceğiniz platformun güvenliğini veya giriş yapacağınız bankanın internet sitesi adresinin doğruluğunu kontrol edin.

5- Uzaktan kimlik tespiti işlemini gerçekleştirmek için banka temsilcisi ile irtibata geçeceksiniz. Bu nedenle bankanın uygulamasını kullanmaya başlamadan önce sakin ve aydınlık bir ortama geçin.

6- Görüşme sırasında güneş gözlüğü ve maske gibi yüz tanımayı engelleyici unsurları kullanmayın.

7- İşleminizi bilgisayarla yapacak dahi olsanız, mobil telefonunuzu yanınızda bulundurun. Telefonun ön ve arka kameralarının çalıştığını ve internet bağlantınızı kontrol edin. Görüşme süresince kameranız açık olmalıdır.

8- Bankanız tarafından, mobil telefonlardaki NFC (Yakın Alan İletişimi) özelliğini kullanmanız istenebilir. Bu nedenle telefonunuzda NFC özelliğinin hangi menü altında olduğunu ve nasıl açılacağını mutlaka önceden öğrenin.

9- Doğrulama işlemi için hesap açmak istediğiniz banka başka bir bankadaki hesabınızdan, para transferi yapmanızı talep edebilir.

10- Bu işlemler esnasında başvuru formuna girdiğiniz bilgilerin güncel ve eksiksiz olduğundan emin olun.

11- Görüntü ve ses kalitesinin, şüpheye yer bırakmayacak ve kimlik tespitinde herhangi bir kısıtlamaya imkân vermeyecek şekilde yeterli seviyede olduğundan emin olun.

12- Görüşme boyunca işlemler sadece sizinle gerçekleştirilecek. Bu nedenle hesap ve işlem güvenliğiniz için üçüncü bir kişiden destek almayın.

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