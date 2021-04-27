Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Tam kapanma genelgesine göre banka çalışma saatleri
Banakların kaçta açılıp kaçta kapanacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tam kapanma genelgesi içerisinde yasaktan muaf olacak kişiler ve iş yerleri ile ilgili açıklama yapıldı. 29 Nisan saat 19.00’dan itibaren başlayacak olan tam kapanmada bankaların muaf olacağı saatler açıklandı. Peki, bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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Bankaların çalışma saatleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tam kapanma genelgesi ile belli oldu. 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00’dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya uygulanacak. Belirtilen saatler aralığında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personelle hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları muaf olacak.
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BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tam kapanma genelgesi içerisinde banka çalışanlarının yasaktan muaf tutulduğu saatler açıklandı. 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personelle hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları muaf olacak.
Genelgeye göre, hafta içi-hafta sonu ayrımı olmaksızın uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla belli yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.
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DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR
ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
"Değerli müşterilerimiz, şubelerimiz 14 Nisan 2021 .Çarşamba gününden itibaren 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir."
HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
"Tüm şubelerimiz 14 Nisan 2021 itibarıyla 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir."
VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
"Tüm şubelerimiz 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir."
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İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
"Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."
YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ
"Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi.