Üretim ve ticarete ‘güvenli finansman’

Ziraat Bankası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yeni bir iş birliği yaptı. Dünya genelinde yaşanan ve Türkiye’yi de de etkileyen koronavirüs salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle Ziraat Bankası olarak yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini kaydeden Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, üye iş yeri ve kurumsal kart yapısı üzerinden sunulacak özel fiyatlama-vade avantajının yanı sıra alıcı ve satıcı arasında ‘Güvenli Ticaret Sistemi’ kurmayı sağlayan ‘Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı’ ürününün geliştirildiğini anlattı.

540 GÜN VADE

Bankkart Başak Tedarik Zinciri finansmanı ürünüyle topraktan sofraya, denizden masaya, 360 derece yaklaşımıyla üretim ve ticaret zincirinin bütün halkalarını, sektörlerdeki tüm tarafları finansal açıdan desteklediklerini söyleyen Aydın, şöyle konuştu:

“Bu ürünümüzle alıcılar ve satıcılar arasında büyük bir tedarik zinciri kuruyor, üye iş yeri ve kurumsal kart altyapımız üzerinden özel fiyatlama ve vade avantajı sunuyoruz. Alıcı ile satıcı kendi aralarındaki ticareti, kartlı ödeme sistemi üzerinden güvenli bir şekilde yapacak, bu sayede iş hacimlerini arttırabilecek. Alıcı ve satıcı arasında oluşabilecek tahsilat riski ortadan kalkacak, alıcının ürün ve ham maddeye daha hızlı ulaşması sağlanacak. Alıcı ve satıcı kendi nakit akışlarına uygun ödeme takvimi oluşturabilecek. TOBB ve bağlı 365 oda/borsa ile 61 sektör meclisi üyesi iş yerleri Ziraat Bankasının kurumsal kartı Bankkart Başak ile yapacakları alımlarda 540 güne kadar vade ve finansal avantajlardan yararlanabilecek. Anlaşmalı mesleki birlik veya dernek üyesi satıcılar ise özel oranlarla ertesi gün ya da banka garantisiyle blokeli veya taksit vadelerinde tahsilatlarını gerçekleştirme imkanı elde edecekler.”

Yeni sistem sayesinde işletmelerin nakit akışlarını doğru yönetmelerinin sağlanarak, geçici likidite sorunları nedeniyle üretime ara vermelerinin engelleneceğini söyleyen Aydın, özellikle Türk Lirası kaynağın ekonomide görece kıt olduğu göz önüne alındığında, finansmanın doğru yerde kullanılmasının, kaynakların doğru dağılımının sağlanması işlevinde önem arz ettiğini belirtti. Aydın, bu sistemle, zincirdeki riskleri ortadan kaldırarak ticaretin daha etkin ve verimli yapılmasını desteklediklerini, alıcının finansman ihtiyacını karşıladıklarını, üretim, istihdam ve ticarette istikrar ve devamlılığı sağladıklarını dile getirdi.

‘BU KİMDİR ENDİŞESİ OLMAYACAK’

Alıcıların nakit akışlarını rahatlatacaklarını dile getiren Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yani kısaca, mal almak gerekince, bu kart ile para ödemeden satın alma yapılıyor. Satıcı da ‘Bu kimdir?’ diye endişe etmeden malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil edebilecek. Tüm oda, borsa ve sektör meclisi üyeleri Ziraat Bankası tarafından, ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dahilinde bu sistemden yararlanabilecek. Tedarik zincirini güven altına alacak bu sistem KOBİ’lerin kredi faizlerinin düşmesine de yardımcı olacak” dedi.

HEDEF E-TİCARET PLATFORMU

Hüseyin Aydın, “Bu yeni ve güçlü bir başlangıç olup daha da geliştirilmeye imkân tanımaktadır. Yakın zaman içinde ‘güvenli ticareti’ yaygınlaştırmak amacıyla kurduğumuz yapıyı e-ticaret platformuna dönüştürmek öncelikli hedeflerimizden biridir. Projenin ülkemize, üreticimize, tüccarımıza, tüketicimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÖNGÖRÜLEBİLİR NAKİT AKIŞI

Tüm üyelere, ticari mal alım-satımlarında, ‘Güvenli Ticaret Sistemi’ ve kolay finansman imkanı getirdiklerini belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Böylece tedarik zincirinin aksamadan sürdürülmesine ciddi bir katkı sağlıyoruz. Tedarik zincirinin işleyişini ve devamlılığını kolaylaştırıyoruz” diye konuştu. Alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önünü açtıklarını, bu sayede üreticiler veya satıcıların tahsilatla uğraşmadan güven içinde mallarını satacaklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, böylece nakit akışının öngörülebilir hale getirilmiş olacağını söyledi. Hisarcıklıoğlu, alıcıların 1.5 yıla ulaşan kredi imkanına kavuşacaklarını ve ödemelerini esnek vadelendirmeyle yapacağını vurguladı.