Ünlü uygulama tartışmaların hedefinde! Geri adım attı...

Abonelik usülüyle çalışan şirket, geçen hafta Ekim ayından itibaren cinsel içerikli tüm fotoğraf ve videoları engelleyeceğini açıklamıştı. Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada "1 Ekim için planlanan politika değişikliğinin askıya alındığı" belirtildi.

Politika değişikliğinin tamamen iptal edilip edilmediği net değil. OnlyFans "Tüm yaratıcılar için bir yuva sağlamaya devam edeceklerini" belirtirken, "Seslerini duyuran herkese teşekkür ederiz." denildi.

Şirket, içerik üreticilerine kısa sürede bir e-posta yollanacağını da belirtti. Londra'daki bir OnlyFans içerik üreticisi, duyuruyu memnuniyetle karşıladığını, ancak içeriklerine yeni platformlar bulanların dönmeyebileceğini söyledi.

PANDEMİDE YÜZDE 75 ARTTI

OnlyFans, içerik üreticilerine ödenen paranın yüzde 20'sini alarak kazanç sağlıyor. Platform, geçen yıl Mayıs ayında Covid önlemleri sırasında içerik üreticilerinde yüzde 75 artış olduğunu açıklamıştı. BBC'nin Haziran ayında yürüttüğü bir araştırma OnlyFans sitesinin, çocukların cinsel içerikli videolar çekip satmasının önüne geçmekte yetersiz kaldığını ortaya koymuştu.

18 yaş altındaki kişilerin sahte kimlikle hesap açabildiği görülürken, polis yetkilileri bir defasında büyük annesinin pasaportuyla hesap oluşturan 14 yaşındaki bir kişiye rastladıklarını açıklamıştı. OnlyFans ise yaş doğrulama sistemlerinin sektör standartlarının üzerinde olduğunu savunmuştu.

Pandemi döneminde insanların evlerinde kapalı kalması, OnlyFans'in büyümesini hızlandırdı. Sosyal medya platformu 2019'daki büyüklüğünün 10 katına ulaştı ve bugün 120 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor. Bazı içerik üreticileri platform sayesinde milyoner olurken çoğu kişi için bu site pandemi döneminde geçinmelerini sağlayan bir can simidi görevini gördü.

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