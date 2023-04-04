Ünlü milyarderin şirketi iflas korumaya başvurdu

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Küresel ekonomide çalkantılar devam ederken ABD'de meydana gelen bankacılık krizi sonrası milyarder isimlerin şirketleri de zor günler geçirmeye başladı.

Milyarder iş insanı Richard Branson'un şirket iflas korumaya başvurdu.

Virgin Orbit Holding, yaşadığı sorunlar nedeniyle fonlama bulamayınca büyük sıkıntıya girdi. Finansal durumu sürdürülebilir olmaktan çıkınca şirket iflas korumaya başvurdu.

İflas korumaya başvurmasına yol açan sebeplerden biri de Ocak ayındaki yaşanan roket fırlatmasında yaşanan sorunlar olarak öne çıkıyor. Chapter 11'e uzun vadeli fon bulunamaması nedeniyle şirket iflas korumaya başvurdu.