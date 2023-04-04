Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasında indirimler değişti... İşte yeni haklar

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Trafikte karşı tarafa verilen maddi ve manevi hasarlar için yapılması zorunlu olan trafik sigortasına ilişkin düzenleme yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kaza sonrası oluşan hasarda orijinale yakın eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçalar (çıkma parça) kullanılmasına onay verilirse poliçede yüzde 20 oranında indirim sağlanacak.

HASAR BASAMAKLARI 8'E ÇIKTI

Daha önceden 7 basamaktan oluşan indirim basamakları 8'inci basamağa yükseltildi. Böylece 8'inci basamakta olanlar daha fazla indirimle trafik sigortalarını yaptırabilecek. Sigorta şirketi hasarsızlık ya da hasar sebebiyle prim indirim ve artırımı özel esaslarla serbestçe belirleyebilecek. Böylece rekabetin arttığı bir ortamın oluşması bekleniyor.

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SİGORTA ŞİRKETİNE AKTARILACAK ÜCRET ARTTI

Yönetmelikte yer alan sigorta poliçesinin ilgili mevzuat çerçevesinde sonlandırılması durumunda "Sigorta şirketine tahakkuk eden prim 40 TL’den az olamaz" ibaresi 250 TL "bu primin 32 TL’si acente komisyonu olarak tahakkuk ettirilir" ibaresi de 200 TL olarak değiştirildi.

AYLIK ARTIŞLAR DA YÜZDE 4,75'TEN YÜZDE 2'YE DÜŞECEK

Trafik sigortalarına otomatik olarak her ay gelen yüzde 4,75'lik artış Mayıs 2023 tarihinden itibaren yüzde 2 olarak değiştirildi. Böylece primlerin artış hızı yüzde 58 oranında azalmış oldu. Ancak Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu, hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak bu oranı sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar arttırmaya yetkili oldu.

5 YIL HASARSIZLIĞI OLANLAR 8. BASAMAĞA ÇIKACAK

En az 5 yıl sigortası bulunan ve 7. basamaktaki sigortalılar bu süre içinde herhangi bir tazminat ödemesi almamışsa yeni sigorta poliçesini 8. basamaktan kestirecek ve daha da fazla indirimi hak etmiş olacak. İyi sürücüler böylece mükafatlandırılmış olacak. 1. basamakta bulunan sigortalılar ise sigorta süresi içinde üç ya da daha fazla trafik kazasına karışırsa sigorta basamağı 1'den 0'a düşecek ve daha fazla prim ödeyecek.

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TEK SEFERLİK YÜZDE 5 ARTIŞ OLACAK

1/5/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2023 yılı Nisan ayında uygulanan araç grubu bazında 4. basamak azami primlerine yüzde 5 eklenerek uygulanacak.

HASARSIZLIK İNDİRİMLERİ YÜZDE 5'TEN BAŞLAYACAK

hasarsızlık indirimleri 5. basamaktan itibaren başlayıp 8'inci basamağa kadar çıkacak. 5. basamakta indirim yüzde 5, 6. basamakta indirim yüzde 20, 7. basamakta indirim yüzde 40, sekizinci basamakta indirim yüzde 50 olacak.

4. basamakta prim yüzde 10, 3. basamakta yüzde 45, 2. basamakta yüzde 90, 1. basamakta yüzde 135, 0. basamakta prim yüzde 200 oranında artırılacak.



Yakıt cinsine göre indirim yapılacak araçlara yüzde 100 elektrikliler eklendi ve yüzde 10 ekstra indirim sağlanacak.

Yönetmelik 15 Nisan 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.