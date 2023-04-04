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Togg’da teslimatlar başlıyor

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#Togg#Recep Tayyip Erdoğan#Togg Teslimat
Togg’da teslimatlar başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 07:00

Togg’un ilk modeli T10X’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edilmesinin ardından ön sipariş oluşturan ve çekilişle Togg sahibi olma hakkı kazanan 20 bin kullanıcı için teslimat süreci başlıyor.

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Bu haftadan itibaren Togg’da ödeme işlemlerini tamamlayan kullanıcıların araçlarını teslim alması bekleniyor. Ancak, teslimatlar aracın versiyonlarına göre değişiklik gösterecek. Öncelikle bu aydan itibaren V2 donanımlı 523 kilometre menzilli T10X’ler teslim edilecek. V1 ile V2 donanımlı 314 km menzile sahip versiyonlu Togg T10X’lerin teslimatları Temmuz 2023’te başlayacak. V1 donanımlı 314 kilometre menzile sahip 953 bin TL’lik T10X’in teslimat dönemi ise Kasım 2023. Fiyatlar araçların teslim edildiği dönemdeki koşullara göre değişkenlik gösterebilecek.

SIRADA ÖZEL SERİ VAR

Togg’un satışa çıkardığı T10X isimli modelin ilk versiyonu 160 kW (218 beygir) güce sahip arkadan itişli (RWD) versiyon oldu. Aracın çift elektrikli motora sahip daha güçlü versiyonu (435 beygir) ise ekim ayında yollarda olacak. “100. Yıl Özel Serisi” ile birlikte yollara çıkacak bu versiyonda öncelik NFT satın alan 2 bin 23 adet kullanıcıya verilecek.

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İKİNCİ MERKEZİNİ ANKARA’DA AÇTI

Togg, İstanbul Zorlu Center’daki merkezinin ardından, Ankara Söğütözü’nde kapsamlı bir deneyim merkezi daha açtı. Böylece deneyim merkezlerinin sayısı ikiye çıktı. 1.400 metrekarelik bir alanda Togg deneyim merkezinin yanı sıra teslimat ve servis noktaları da nisan ayında kullanıcıların hizmetine sunulmuş olacak. Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, 2023 yılı boyunca deneyim merkezlerinin sayısını 8’i mobil deneyim merkezi olmak üzere 18’e çıkaracaklarını belirtti.

 

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#Togg#Recep Tayyip Erdoğan#Togg Teslimat

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