Ülkelerin kıdem tazminatı karnesi

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) yeni kullanıma açtığı “İstihdamın korunması ve kıdem tazminatında farklı ülke uygulamaları” başlıklı bölümde, tüm ülkelerin kıdem tazminatı uygulamalarında baz aldığı aylık ödeme tutarları yer aldı. Sayfada kıdem tazminatı dışında bazı ülkelerin “işten çıkarma ödemesi” diye ayrı bir ödeme yaptığı da belirtildi. ILO’nun sayfasında yer alan bilgilere göre, ülkelerin bazılarında ise kıdem tazminatıyla işten çıkarma ödemesi arasında ayrım yapılmıyor ve tek kalem halinde uygulama yapılıyor. Buna göre, “işten çıkarma ödemesi” genelde işyerlerindeki yeniden yapılandırma nedeniyle sözleşme sona erdirildiğinde gündeme geliyor. Böyle bir durumda, örneğin yeniden yapılandırma nedeniyle o iş artık ortadan kalkıyorsa ve çalışan işten çıkarılıyorsa, işten çıkarma ödemesi yapılıyor.

ZAMBİYA’DA 40 AY

ILO’nun çalışmasındaki verilere göre, kıdem tazminatında ise her ülkenin farklı uygulaması bulunuyor. 20 yıllık bir çalışan için Belçika’da sıfır kıdem tazminatı ödenirken, Kanada’da 1.33 maaş düzeyinde ödeme yapılıyor. Çin’de 20 maaş, Fransa’da 5.63 maaş, İspanya’da 12 maaş, Almanya’da sıfır maaş, Çekya’da sıfır maaş ödeniyor. Bu konuda en yüksek ödemeyi ise Zambiya yapıyor. Zambiya’da söz konusu olan ödemelerin toplamı 40 maaşı buluyor. Ancak bu ödemeden yararlanmanın koşulları bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde ise kıdem tazminatı ödemesi bulunmuyor. Macaristan’da ise 20 yıl için 5 maaş ödeme yapılıyor.

İşten çıkarma ödemesiyle ilgili bölüme göre ise, örneğin Avusturya’da ayrı bir işten çıkarma ödemesi yok. Sadece kıdem tazminatı veriliyor. Aynı durum Türkiye ve Macaristan’da da geçerli. Buna karşılık Çekya’da 20 yıla kadar 3 maaşlık işten çıkarma ödemesi yapılıyor. Fransa’da da ayrı bir işten çıkarma ödemesi söz konusu değil. Almanya’da ise, 20 yıllık bir çalışma için 10 maaşa kadar işten çıkarma ödemesi yapılıyor. Almanya’da 4 yıllık bir çalışana 2, 5 yıllık bir çalışana 2.5, 10 yıllık bir çalışana da 5 maaş tutarında işten çıkarma ödemesi veriliyor.