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Ukrayna kriziyle fiyatlar fırladı! Altın için kritik 4 cephe

#Altın Fiyatları#Ons Altın#Rusya-Ukrayna Gerilimi
Ukrayna kriziyle fiyatlar fırladı Altın için kritik 4 cephe
Şenay ZEREN

Altının ons fiyatı, Ukrayna krizi ile ilgili ABD ve Rusya tarafında gelen açıklamalarla sert yükselirken; 3 ayın zirvesine tırmandı. Yeni haftada piyasaların gözü kulağı Fed tarafından gelebilecek açıklamalarda ve ABD-Rusya-Ukrayna üçgeninde olacak. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ altın fiyatları için kritik 4 cepheye dikkat çekerek, "Bundan sonraki süreç için ons altında Fed üyelerinden gelecek konuşmalar, ABD enflasyonu, Ukrayna-Rusya ve tahvil faizlerinin seyri takip edilecektir" şeklinde değerlendirdi.

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ABD ve Rusya'nın, Ukrayna'daki vatandaşlarına 'ülkeye dönün' çağrısı yapması ve sonrasında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Olimpiyatları bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söylemesi dünyada 'savaşa hazırlık' olarak yorumlandı. Peş peşe gelen açıklamalar sonrası piyasalarda da hareketlilik yaşandı. Kritik açıklamalar öncesi 1840 dolar seviyesinde hareket eden altının ons fiyatı, sonrasında ‘güvenli liman’ etkisinin çalışmasıyla 1865 dolar seviyesine kadar yükseldi. Altının ons fiyatı böylelikle, 19 Kasım tarihinden beri en yüksek seviyeyi görerek 3 ayın zirvesine ulaşırken; haftayı 1861 dolar seviyesinden tamamladı. Yeni haftada gözler Rusya-Ukrayna cephesinden gelecek yeni gelişmelerde olacak.

ALTINDAN ABD ENFLASYONU TEPKİSİ

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Perşembe günü açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen ABD ocak ayı enflasyon verisi sonrası küresel piyasalarda risk iştahı azalırken, ons altın fiyatı sert dalgalanmıştı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise 2019 yılından bu yana ilk defa yüzde 2 seviyesinin üzerine çıkarken; sonrasında yüzde 2 seviyenin altına geriledi.

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40 yılın zirvesini yenileyen ABD enflasyon rakamları sonrası, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 15-16 Mart tarihinde gerçekleşecek toplantısından 0,50 baz puan faiz artırım beklentisi kuvvetlendi. Fed’in agresif bir sıkılaşmaya gitmesi, ons altın fiyatları açısından negatif olurken; dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri açısından pozitif algılanır.

GRAM ALTIN DA YÜKSELDİ

Ons altın fiyatlarında yaşanan yükseliş, gram altın fiyatlarını da destekledi. Gram altın fiyatı, haftaya 787 lira seviyesinden başlarken; haftanın son işlem gününde, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 810 lira seviyesine kadar yükseldi. Gram altın haftayı ise, 807 lira seviyesinden tamamladı.

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ALTIN İÇİN KRİTİK 4 CEPHE
Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Ukrayna kriziyle fiyatlar fırladı Altın için kritik 4 cephe

Dünyada yavaşlayan büyüme ve yükselen enflasyon sebebiyle altının da bu ortamda iyi bir yatırım aracı olduğunu unutmamak gerekiyor. Her ne kadar Fed şahinleşiyor dense bile ülke büyümelerinde yavaşlama görülür ve enflasyonda beklenen düşüş patikasına geç girilirse, altına yönelik talebin artma ihtimali de olabilir. Dolayısıyla altın için kısa vadede güçlü bir beklenti bulunmuyor. Kararsız seyirler devam edebilir.

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Piyasada çok fazla risk var ve bu nedenle ons altında da net bir yönden bahsetmek zor olabiliyor. Bu risklerin bazıları altını beslerken, bazıları da altını baskılayabilir. Altında da bu nedenle karışık seyirler görebiliyoruz. Bundan sonraki süreç için ons altında Fed üyelerinden gelecek konuşmalar, ABD enflasyonu, Ukrayna-Rusya ve tahvil faizlerinin seyri takip edilecektir.

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