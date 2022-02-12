Dünyayı değiştiren başlıklar

Haberin Devamı

Facebook, çatı şirketi Meta’nın olmasa da; artık direkt olarak Meta ile anılan Metaverse, gerçeklikten kaçış getiren sanal bir dünya olarak düşünülebilir. Sadece tek bir merkeze sahip olmayacak bu evrene giriş için kişilerin bir sanal gerçeklik başlığına ihtiyacı olacak. İleride farklı sistemler de geliştirilebilir ancak planlar şu an ve yakın gelecek için sanal gerçeklik başlıklarının etrafında toplanıyor. Peki, nedir bu sanal gerçeklik başlıkları? Bu ürünler karşımıza yakın zaman önce çıkmadı. Özellikle Oculus Rift ile ticari hale gelmeye başlayan bu ürünler, uzun zamandır kişileri sanal dünyaların içerisine götürüyor. Evet, sanal gerçeklik başlıkları ile sanal dünyaların içerisine giriş yapılabiliyor.

GERÇEKÇİ DENEYİM

Sanal gerçeklik başlıkları, büyük bir gözlük gibi kafaya takılıyor ve kişilerin önüne farklı mercekler ile desteklenen yüksek çözünürlüklü ekranlar getiriyor. Bu ekranlar ile kişilerin görüş açısı gerçek dünyadan koparılıyor, bu sayede direkt olarak sanal dünyaya giriş yapılmış olunuyor. Bu başlıklar ayrıca, sahip oldukları gelişmiş sensörler ile kafa hareketlerini algılayan ve sanal dünyaya kafanızı hareket ettirerek göz atmanıza imkân tanıyor.

Haberin Devamı

BAŞLIKLAR NASIL İLETİŞİM KURACAK?

Metaverse iletişimi için kablosuz kontrol cihazları kullanılacak. Hali hazırda çok gelişmiş hale gelen bu kontrolcüler, sağ ve sol el için olmak üzere iki parçaya ayrılıyor ve hassas hareket sensörleri ile tuş ve tetik mekanizmalarına sahipler. Bu sayede kişiler ellerini hareket ettirerek sanal karakterlerini ya da oluşturduklarını kişisel avatarlarını kontrol edebiliyor. Bu kontrolcüler istenirse bir oyundaki silahın ya da kılıcın yerini de alabiliyor. Ya da kontrolcüler sanal dünyadaki ellerinizin bir parçası haline gelebiliyor. Bazı firmalar başlık üzerinden kameralar üzerinden el hareketlerini algılayan özel kontrol altyapıları üzerinde da çalışıyor. Meta dahil birçok teknoloji devi ise eldiven şeklinde giyilebilen kontrol cihazları geliştiriyor. Eldiven formundaki kontrol sistemleri sayesinde sanal objelerin tutulduğu ya da sanal objelere dokunulduğu hissedilebilecek, böylece sanal ile gerçek arasındaki fark iyice azaltılacak.

Haberin Devamı

APPLE DA HAZIRLANIYOR

Sanal gerçeklik gözlüklerinin bir ötesi var mı? Bunun cevabı “Evet.” Çok yakında sanal gerçeklik ile artırılmış gerçekliği bir araya getirecek karma gerçeklik ya da hibrit gerçeklik gözlükleri de gelecek. Örneğin, bu alana 2023 yılında giriş yapacak teknoloji devi Apple, gelen söylentilere göre bir karma gerçeklik gözlüğü geliştiriyor. Bu tarz ürünlerin içerisinde yer alan ekranlara ek olarak dışlarında da kameralar yer alıyor. Yapılan resmi açıklamalara göre Meta’nın direkt olarak metaverse gerçekliğine özel olarak geliştirilen başlık modeli de sanal ile artırılmış gerçekliği bir araya getiriyor. Teknolojinin gelişmesiyle boyutlarının çok daha ufak hale gelmesi beklenen sanal ve artırılmış gerçeklik gözlükleri, özellikle Apple’ın alan giriş yapması ile büyük bir patlama yapacak. Bazı duyumlara göre Apple imzalı başlığın odak noktası Metaverse olmayacak. Apple metaverse fikrine sıcak bakmıyor ve kişilerin gün boyu sanal dünyada vakit geçirmesini istemiyor. Firma kendi başlığını daha çok oyun ve eğlence için planlıyor.