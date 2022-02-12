Son dakika... Kripto paralarda Rusya ve Fed gerilimi devam ediyor! Düşüş hız kazandı

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Kripto paraların yüzü gülmeye başlasa da riskler yine satışları canlandırdı. Bir süredir ayı piyasasında olan ve neredeyse tarihi zirvelerinden yüzde 50 aşağıda işlem gören kripto para piyasaları güçlenemiyor.

ÇEŞİTLİ RİSKLER VAR

Küresel ekonomi hem jeopolitik riskler, hem de finansal sorunlarla baş etmeye çalışıyor. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması ihtimali ve buna yönelik olarak birçok ülkenin vatandaşlarına Ukrayna’yı terk etmelerine yönelik açıklama yapması, Rusya’nın Ukrayna’daki diplomatlarını geri çağırması çatışma potansiyelini ön plana çıkarıyor. Rusya’nın olası bir harekata tek başına girişeceği beklenirken arka planda Çin’in destekleyici olabileceği konuşuluyor.

Tüm bunların yanında ABD, AB ve NATO ülkeleri Ukrayna tarafında bulunuyor.

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FED’DEN FAİZ ADIMI BEKLENİYOR

ABD’de enflasyonun 40 yılın zirvesi olan yüzde 7.5 seviyesinde gelmesi, Fed’in Mart ayında faiz artırma ihtimalinin çok yüksek olması ve bunun da doları güçlendirecek olmasından dolayı kripto paralar yine ağır yara aldı.

ALTIN DA YÜKSELİŞTE

Rusya-Ukrayna gerilimi altına olan talebi de artırdı. Nakitte kalmak yerine savaş durumlarında altının tercih edilmesi ons altın fiyatlarını tırmandırmaya başladı. Risk iştahı artan altında dün yüzde 2’ye varan yükseliş gerçekleşti ve ons altın 1865 dolara kadar yükseldi. Gram altın da 810 lirayı aştı. Bu duru da kripto paralara negatif yansıdı.

KORKU ENDEKSİ TOPARLANDI

Kripto paraların 2022 dibinden yükseliş hareketi göstermesiyle birlikte korku endeksi 20 seviyelerinden 44 seviyesine kadar yükseldi. Kripto para piyasanın toplam değeri 1.877.603.698.209 dolar olurken 24 saatteki toplam hacim 89.257.525.368 dolar oldu.

BITCOIN SATICILI SEYREDİYOR

Tüm bu gelişmeler ışığında kripto paraları negatif ayrıştı. Bitcoin 41 bin 771 dolara kadar geriledi. Saat 10:38 itibarıyla yüzde 3 oranında düşüşle 42 bin 22 dolardan alıcı buluyor. Bitcoin tarihi zirvesi olan 69 bin dolardan yüzde 40 aşağıda işlem görüyor. Bitcoin’in dominansı yüzde 43.27 seviyesinde bulunuyor.

ETHEREUM DA KAYIPLARDA

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Ethereum’a bakıldığında güçsüz seyir yine devam ediyor. Ethereum saat 10:38 itibarıyla yüzde 6 oranında kayıpla 2908 dolar seviyesinde işlem görüyor.

SOLANA DA YIKILDI

Solana fiyatları da yüzde 11 oranında kayba yöneldi. 260 dolar ile tarihi zirve yaşayan Solana’da büyük yıkım gerçekleşti ve toparlanma eğilimi de gösteremiyor. Solana tarihi zirvesinden yüzde 64 geride seyrediyor. Saat 10:38 itibarıyla 93.5 dolardan alıcı buluyor.

RIPPLE’DA DA DÜŞÜŞ MEVCUT

Başı davalarla belada olan Ripple da güç kaybediyor. Ripple yüzde 8’e yakın düşüşle 0.7586 dolardan işlem görüyor.

DOGECOIN’DE TATSIZ SEYİRDE

Milyarder iş adamı Elon Musk’ın desteklediği Dogecoin beklenen yükselişi bir türlü sağlayamıyor. Yatırımcılarını heyecanlandıran küçük yükseliş denemeleri yapsa da beklenti olan 1 dolara ulaşması zor görünüyor. Dogecoin yüzde 7 oranında düşüle 0.1423 dolar seviyesinde bulunuyor.

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SHIBA INU DE GÜÇSÜZ

Şaka coin olarak ortaya çıkan ve finansal değere ulaşan Shiba Inu de güç kazanamıyor. Anlık yükseliş hareketleri sert kâr satışlarıyla gölgeleniyor. Shiba Inu yüzde 10 oranında düşüşle 0.00002791 dolardan işlem görüyor.

EN ÇOK YÜKSELENLER SPEKÜLATİF

En çok yükselen coinler arasında altcoinler bulunuyor ve spekülatif fiyat ve miktar hareketleri göze çarpıyor. INJ yüzde 83 oranında yükselişle 8.81 dolar, FXS yüzde 23 oranında primle 25,99 dolar, PHA yüzde 15 oranında primle 0,32 dolardan işlem görüyor.

EN ÇOK DÜŞENLER DE ALTCOIN

En çok düşenler listesini de altcoinler süslüyor. SLP yüzde 34 oranında düşüşle 0,024 dolar, ATA yüzde 19 oranında düşüşle 0,43 dolar, PEOPLE yüzede 19 oranında düşüle 0,06 dolardan işlem görüyor.