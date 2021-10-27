Türkiye'nin en büyüğü! Yarın açılacak

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yarın açılacak Türkiye'nin en büyük millet bahçesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Müze, sanat atölyesi, konferans salonu da olacak. 1500 araçlık kapalı otopark olacak. 700 bin metrekarelik millet bahçemizi açacağız. Bu Ankara'ya yapılmış en büyük millet parkı değil. Türkiye'ye yapılmış en büyük millet parkı. Çocukluğumuzdaki en büyük hayalimizin 2-3 saatlik vakit bizim için önemliydi. Bu kültür, tarih aksı, ekolojik dönüşümün parçası olacak. İnşallah yarın açılacak" dedi.

BURADA HER TÜRLÜ ETKİNLİK YAPILACAK

Bakan Kurum, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı 2 etkinlikle kutlayacağız. 28 Ekim'de de ışık ses gösterisi, çocuklara gösteriler konserler bu 700 bin metrekarelik alanda faaliyet olacak. 4 gün festival havasında millet bahçemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü kutlayacağız. Atatürk Kültür Merkezi'ni de İstanbul'da açacağız. Cumhuriyetimizi hem İstanbul hem de Ankara'da coşkuyla kutlayacağız. Burada bayramımızı da kutlayabiliriz, şölen de yapabiliriz. Burası aslında Ankara'nın buluşma mekanı olacak. Burası bir tarih bir kültür aksı. Burada her türlü etkinlik yapılacak" açıklamasında bulundu.

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MİLLET BAHÇELERİ EKOLOJİK KORİDORDUR

'2053'te sıfır emisyona ulaşacağımızı Sayın Cumhurbaşkanımız duyurdu' diyen Bakan Kurum, "Tüm dünyanın bulunduğu yeşil kalkınmada bulunacağını duyurdular. Bu çerçevede yeşil alan miktarını arttırmak için bir proje geliştirdik. Bu millet bahçeleri ekolojik koridordur. 111 millet bahçemizi bitirdik. 2023'e kadar 81 ilde 404 millet bahçesi açılacak. Pandemi dönemi gösterdi. İnsanlarımız yeşil alanlara gidiyorlar. İnşallah biz de bu parkı yarın açmış olacağız" ifadesinde bulundu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ PROJELERİMİZİN EN ÖNEMLİ PARÇASI OLACAK.

Bakan Kurum sözlerine şu şekilde devam etti: "Türkiyemize bir haksızlık söz konusuydu. Bu haksızlık çerçevesinde İklim finansmanına erişmek adına Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlerle yaptığı görüşmeler çerçevesinde 3 milyar 157 milyon dolarlık bir finansmanı bu projelere almış olduk. 111 tanesi tamamlandı. Toplam 66 milyon metrekare. Ankara'da Cebeci'de Keçiören'de 21 farklı noktada millet bahçemiz var. İstanbul'da 16 milyon metrekare millet bahçesi yapıyoruz. Hedefimiz yüzde 17'ye çıkarmak korunan alanı. Yarın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle kazandıracağız."