AKM Millet Bahçesi nerede, ne zaman açılacak? AKM Millet Bahçesi'nin özellikleri

AKM Millet Bahçesi'nin özellikleri AKM Millet Bahçesi'nin 601 bin 300 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan, 35 bin 700 metrekaresi ise kapalı alanlardan oluşacak. Böylece, Millet Bahçesi'nin yaklaşık yüzde 95'i yeşil ve açık alanlarla donatılacak.



Millet Bahçesi'ne 58 türden 8 bin 800 ağaç, 63 türden 190 bin 276 çalı, 6 türden 5 bin 328 su bitkisi, 20 türden 1480 çiçek dikilecek.



Sanat atölyeleri, sağlık merkezlerinin de bulunacağı Millet Bahçesi'nde, kurulacak "Zipcoaster"da da eğlenceli anlar yaşanacak.