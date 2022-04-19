Türkiye’den Kinder hamlesi! Salmonella analizi yapılacak

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Genellikle çocukları ilgilendiren atıştırmalıklar üreten dev marka Kinder salmonella kriziyle uğraşıyor. Avrupa’da birçok ülkede Kinder’in sürpriz yumurtalarından yiyen çocukların şikayetlerinin olması neticesinde incelemeler gerçekleştirildi. Kinder markalı ürünlerde incelemeler sonucunda Salmonella bakterisine rastlandı.



BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ



Türkiye’de vakaların yaşanmaması adına Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü harekete geçerek Kinder markalı ürünlerin ithalatında salmonella analizi yapılmasını zorunlu hale getirdi. 44 ile gönderilen yazı ile birlikte ürünlerin kontrol edilmesine başlanacak. Bakanlığın müdürlüklere gönderdiği yazıda “Salgının ülkemize sıçramasının önlenmesi amacıyla ikinci bir talimata kadar, menşe ayrımı yapılmaksızın, Kinder markalı ürünlerin ithalatında yüzde 100 Salmonella analizi yapılmasına karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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ÜRÜNLER TOPLATILMIŞTI



İngiltere Gıda Standartları Ajansı, çikolata firması Ferrero’nun salgınla ilgili soruşturmaların devam ettiğini ve bazı üretilen Kinder Surprise yumurta partilerinin geri çağırıldığını duyurmuştu. Ferrero’nun üreticisi olduğu ürünler piyasada toplanmaya başlandı.

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10 ÜLKEDE VAKALARA RASTLANDI



Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (FAVV) Kinder markalı çikolata ürünlerinde Salmonella bakterisi bulunduğu gerekçesiyle Ferrero’nun fabrikasını geçici olarak kapatmıştı.



Hollanda ve Belçika, Arlon kentinde bulunan Ferrero fabrikasında üretilen tüm ürünlerin toplatılmasını kararlaştırmıştı.



15 ARALIK’TA AÇIKLAMIŞTI



Ferrero 15 Aralık’ta rutin kontroller yapılırken hammadde içeren bir tankın filtresinde Salmonella bakterisine rastlandığını duyurmuştu.



İNGİLTERE’DE VAKALAR ARTIYOR



İngiltere’de 15 Nisan itibarıyla çoğunluğu çocuk olmakla birlikte 70 Salmonella vakası görüldü.

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BELİRTİLERİ NELER?



Salmonella bakterisinin vücuda girmesinin ardından 12-72 saat itibarıyla ishal, ateş, bulantı, kusma, karında kramplar görülebiliyor. Hastalık 4-7 gün arası sürebiliyor ve ilaç tedavisi olmadan da geçebiliyor.