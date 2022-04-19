Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Türkiye’den Kinder hamlesi! Salmonella analizi yapılacak

#Kinder#Çikolata#Salmonella
Türkiye’den Kinder hamlesi Salmonella analizi yapılacak

Dünyanın önde gelen atıştırmalık markalarından Kinder’in çikolatalarında çıkan bakteri krizi devam ediyor. Avrupa’da birçok ülkede ortaya çıkan bakteri krizi nedeniyle Türkiye de harekete geçti. Türkiye Kinder marka ürünlerin ithalatında Salmonella analizi yapılmasını zorunlu tuttu.

Haberin Devamı

Genellikle çocukları ilgilendiren atıştırmalıklar üreten dev marka Kinder salmonella kriziyle uğraşıyor. Avrupa’da birçok ülkede Kinder’in sürpriz yumurtalarından yiyen çocukların şikayetlerinin olması neticesinde incelemeler gerçekleştirildi. Kinder markalı ürünlerde incelemeler sonucunda Salmonella bakterisine rastlandı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Türkiye’de vakaların yaşanmaması adına Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü harekete geçerek Kinder markalı ürünlerin ithalatında salmonella analizi yapılmasını zorunlu hale getirdi. 44 ile gönderilen yazı ile birlikte ürünlerin kontrol edilmesine başlanacak. Bakanlığın müdürlüklere gönderdiği yazıda “Salgının ülkemize sıçramasının önlenmesi amacıyla ikinci bir talimata kadar, menşe ayrımı yapılmaksızın, Kinder markalı ürünlerin ithalatında yüzde 100 Salmonella analizi yapılmasına karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Haberin Devamı

ÜRÜNLER TOPLATILMIŞTI

İngiltere Gıda Standartları Ajansı, çikolata firması Ferrero’nun salgınla ilgili soruşturmaların devam ettiğini ve bazı üretilen Kinder Surprise yumurta partilerinin geri çağırıldığını duyurmuştu. Ferrero’nun üreticisi olduğu ürünler piyasada toplanmaya başlandı.

Gözden Kaçmasın

Bakan Bilgin emekli ikramiye tutarını ve ödeme tarihini açıkladıBakan Bilgin emekli ikramiye tutarını ve ödeme tarihini açıkladıHaberi Görüntüle

10 ÜLKEDE VAKALARA RASTLANDI

Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (FAVV) Kinder markalı çikolata ürünlerinde Salmonella bakterisi bulunduğu gerekçesiyle Ferrero’nun fabrikasını geçici olarak kapatmıştı.

Hollanda ve Belçika, Arlon kentinde bulunan Ferrero fabrikasında üretilen tüm ürünlerin toplatılmasını kararlaştırmıştı.

15 ARALIK’TA AÇIKLAMIŞTI

Ferrero 15 Aralık’ta rutin kontroller yapılırken hammadde içeren bir tankın filtresinde Salmonella bakterisine rastlandığını duyurmuştu.

İNGİLTERE’DE VAKALAR ARTIYOR

İngiltere’de 15 Nisan itibarıyla çoğunluğu çocuk olmakla birlikte 70 Salmonella vakası görüldü.

Gözden Kaçmasın

Cep telefonu satışlarında ÖTV oranları değiştiCep telefonu satışlarında ÖTV oranları değiştiHaberi Görüntüle

BELİRTİLERİ NELER?

Salmonella bakterisinin vücuda girmesinin ardından 12-72 saat itibarıyla ishal, ateş, bulantı, kusma, karında kramplar görülebiliyor. Hastalık 4-7 gün arası sürebiliyor ve ilaç tedavisi olmadan da geçebiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kinder#Çikolata#Salmonella

BAKMADAN GEÇME!

Her 6 kişiden biri baş ağrısı çekiyor Hangi tür baş ağrıları tehlikeli

Her 6 kişiden biri baş ağrısı çekiyor! Hangi tür baş ağrıları tehlikeli?

#Sağlık
Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
5 haftanın zirvesini gördü Altın için ‘kritik’ toplantı

5 haftanın zirvesini gördü! Altın için ‘kritik’ toplantı

#Altın Fiyatları

BAKMADAN GEÇME!

Her 6 kişiden biri baş ağrısı çekiyor Hangi tür baş ağrıları tehlikeli

Her 6 kişiden biri baş ağrısı çekiyor! Hangi tür baş ağrıları tehlikeli?

#Sağlık
Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
5 haftanın zirvesini gördü Altın için ‘kritik’ toplantı

5 haftanın zirvesini gördü! Altın için ‘kritik’ toplantı

#Altın Fiyatları